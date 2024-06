【祇:Path of the Goddess】7月19日 発売予定価格:4,990円

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用神楽戦略活劇「祇:Path of the Goddess」の最新情報を公開した。7月19日発売予定で、価格は4,990円。

本作は、爽快感あふれる「剣舞」アクションと戦略性を楽しむ「采配」のゲーム性を融合した同社の新作“神楽戦略活劇”ゲーム。昨年6月に発表され、先日の「Summer Game Fest」では7月19日に発売となることが発表されたが、今回新たなゲーム内情報やコラボ情報などが明かされた。

プレーヤーが浄化した村は“拠点”として利用できるようになり、特別な技を放つ「鍔」や携える「魔像」の変更、村人の強化などが可能で、次なる村の浄化に向けてさまざまな準備が可能。加えて、新たな職業として耐久力が高く、接近戦が得意な「角力」、他者を癒す巫術が得意な「巫術師」が登場する。

また、本作に登場する伝統的な御菓子は、創業二百年を超える京都の老舗京菓子司「鶴屋吉信」謹製の御菓子を3Dスキャンによって再現。鶴屋吉信の職人の技とカプコンの技術がコラボした至極の逸品を眼で味わうことができる。

さらにステージやキャラクターデザイン、サウンドなど本作の独創的な世界観を作り上げた開発チームのコダワリが垣間見れるメイキング映像「Making of 『祇:Path of the Goddess』」も公開された。

【Making of 『祇:Path of the Goddess』 #0:ティザー】

(C)CAPCOM