サンマルクカフェ創業当時の人気メニュー「元祖あつあつ十勝あんぱん」が、25年の時を経てより美味しくなって復活。

「25周年プロジェクト」の一環として、生地がさらに美味しくなって復刻発売し、こしあんとミルキーなクリームがマッチした「令和あんぱん」も一部店舗にて同時発売されます!

サンマルクカフェ「元祖あつあつ十勝あんぱん/令和あんぱん〜白あん&ミルククリーム入り〜」

販売期間:2024年6月21日(金)〜2024年9月26日(木)

※予告なく販売を終了する場合があります

1999年に東京都中央区銀座の1号店を出店して以来全国に展開され、2024年3月に創業25周年を迎えた「サンマルクカフェ」

これを記念して「ベーカリーカフェ」として、サンマルクカフェ本来の魅力をさらに引き出す大規模刷新プロジェクト「パンマルクプロジェクト」が始動。

25周年の歴史を振り返り、初心に帰りながらも新たなサンマルクカフェを更新し続け、25周年のアニバーサリーイヤーをさらに盛りあげるプロジェクト「25周年プロジェクト」が展開されています☆

「25周年プロジェクト第1弾」として「元祖あつあつ十勝あんぱん」を全国販売。

創業当時、どの商品よりも売れていた人気メニュー「十勝あんぱん」の生地をさらに美味しくして復刻します!

また、白のこしあんとミルキーなクリームを包み込んだ新感覚あんぱん「令和あんぱん〜白あん&ミルククリーム入り〜」も、一部店舗にて同時発売されます。

元祖あつあつ十勝あんぱん

価格:単品220円(税込)

「チョコクロ」が登場する前の1999年より販売されていた「十勝あんぱん」

北海道十勝産の小豆を使用したつぶあんと、あつあつの状態での提供が特長の人気メニューです。

当時大人気だった「十勝あんぱん」の生地をさらに美味しく進化させ「元祖あつあつ十勝あんぱん」として復刻販売。

創業当時を懐かしく感じる人はもちろん、当時を知らない人も楽しめるよう、味わいをアップデートして登場します!

ほんのり甘みのあるふわふわな生地を使用し、北海道十勝産の小豆を使用したつぶあんをたっぷり包み込んだ「元祖あつあつ十勝あんぱん」

口の中に広がるつぶあんの甘さに加え、鼻に抜ける香ばしい香りとパンの甘味のハーモニーを感じられます。

また、外側のけしの実からは、焼き上げた際の香ばしい香りが漂い、「十勝あんぱん」以上に上品な仕上がりです☆

当時と同様に、こだわりのあつあつの状態にて提供し、専用のスリーブも用意。

スタイリッシュなスリーブがあることで、あつあつ状態のあんぱんを持ちやすく、食べやすくしています!

令和あんぱん〜白あん&ミルククリーム入り〜

価格:単品280円(税込)

※ニューベーカリーエリアが導入されている一部店舗にて、15時以降のみ販売

「元祖あつあつ十勝あんぱん」の復刻発売に合わせ、新たなあんぱん「令和あんぱん〜白あん&ミルククリーム入り〜」を販売。

ニューベーカリーエリアを導入されている一部店舗にて、「元祖あつあつ十勝あんぱん」と同時発売されます。

黒のつぶあんを使った「元祖あつあつ十勝あんぱん」とは対照的な、ふわふわのほんのりあまい生地に、白のこしあんをたっぷり入れた「令和あんぱん〜白あん&ミルククリーム入り〜」

北海道産の牛乳を使用したなめらかな舌触りで、ミルキーなクリームとともに包み込んだ、新感覚のあんぱんです。

焼き上げる際にアーモンドスライスをのせ、焼き上がりは「十勝あんぱん」の丸い形とは異なるキューブ型の可愛らしいフォルムに仕上げられています。

創業当時を思い出す「元祖あつあつ十勝あんぱん」と、餡の違いや味わいを食べ比べたくなる新メニューです☆

【25周年プロジェクト第1弾】元祖あつあつ十勝あんぱん無料配布イベント

日程:2024年6月15日(土)、6月16日(日)、6月20日(木)

時間:13:00〜なくなり次第終了

数量:各日、1店舗309個

対象店舗:

2024年6月15日(土) 東京都両国西口店、大阪府大阪天神橋店

2024年6月16日(日) 東京都大井町ガーデン店、大阪府梅田茶屋町店

2024年6月20日(木) 東京都銀座みゆき通り店

復刻を記念して、2024年6月15日・6月16日・6月20日の3日間、東京計3店舗・大阪計2店舗の限定店舗※1で「元祖あつあつ十勝あんぱん」の無料配布イベントを開催。

サンマルクにちなんで、各日・各店舗309個の「元祖あつあつ十勝あんぱん」が無料配布されます☆

6月15日・6月16日は、東京と大阪の2店舗ずつ、計4店舗にて実施。

6月20日は、1号店が銀座にあったことから、銀座みゆき通り店にて実施されます。

近くの方はサンマルクカフェで一足先に、復刻メニューのあんぱん味わうチャンスです!

創業当時の人気メニューがさらに美味しくなって復刻し、新感覚あんぱんも一部店舗で同時発売。

サンマルクカフェの「元祖あつあつ十勝あんぱん/令和あんぱん〜白あん&ミルククリーム入り〜」は、2024年6月21日より発売です!

人気の限定メニューが復活!サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」 人気の限定メニューが復活!サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート」 続きを見る

トロッとしたなめらかな舌触り!サンマルクカフェ「フレッシュまるごと生バナナスムージー」 トロッとしたなめらかな舌触り!サンマルクカフェ「フレッシュまるごと生バナナスムージー」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 創業時の人気メニューを復刻!サンマルクカフェ「元祖あつあつ十勝あんぱん」 appeared first on Dtimes.