【配信ライブ概要】



＜20th Anniversary!! KREVA in Billboard Live 2024＞出演：KREVA, KREBand配信メディア：PIA LIVE STREAM生配信日時：2024年6月18日(火) 2nd ステージ 21:00 start配信チケット：\5,908(税込)チケット販売期間：6月12日(水)9:08〜6月23日(日)21:08生配信期間：6月18日(火)21:00〜終演までアーカイブ配信：6月19日(水)21:08〜6月24日(月)9:08*6月24日(月)9:08には視聴を終了いたします。配信メディア：PIA LIVE STREAMチケット購入URL：https://w.pia.jp/t/kreva-billboard/＜KREVA CLASS - 新しいラップの教室 -＞出演・音楽 KREVA脚本・演出 小林賢太郎出演 GABEZ / 熊井吾郎 / Barclay企画・制作 KOUJOUSHIN / studioContena配信メディア：PIA LIVE STREAMチケット代：\5,908（消費税込）チケット一般発売日：６月１日（土）21:08〜販売期間：6月1日(土)21:08〜6月16日(日)21:08配信期間：6月13日(木)21:08〜6月16日(日)23:59＊6月16日(日)23:59には視聴を終了いたします＊公演は約90分になりますチケット販売：https://w.pia.jp/t/krevaclass-pls/お問合せ：PIA LIVE STREAM視聴についてのお問合せ電話：017-718-3572(平日10:00-18:00)メール：event@linkst.jp＊公演日当日の問合せ対応は該当公演(土日祝含む)の終演後１時間程度で終了とさせていただきます。