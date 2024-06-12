KREVA、20周年記念ビルボードライブ東京公演2ndステージを緊急生配信決定
2024年6月18日にソロ・デビュー20周年を迎えるKREVAが、6月17日と18日に東京、29日大阪の3日間限定でビルボード・ライブ・ツアーを開催。誕生日でもありソロデビュー日でもある18日の2ndステージをPIA LIVE STREAMにて生配信する。そのライブ映像は6月19日(水)21:08〜6月24日(月)9:08まで限定でアーカイブ配信されることも決定した。
●KREVA コメント
「20周年のday1、誕生日当日です。プレゼント代わりに配信チケットを買って一緒にお祝いしてください！」
【配信ライブ概要】
出演：KREVA, KREBand
配信メディア：PIA LIVE STREAM
生配信日時：2024年6月18日(火) 2nd ステージ 21:00 start
配信チケット：\5,908(税込)
チケット販売期間：6月12日(水)9:08〜6月23日(日)21:08
生配信期間：6月18日(火)21:00〜終演まで
アーカイブ配信：6月19日(水)21:08〜6月24日(月)9:08
*6月24日(月)9:08には視聴を終了いたします。
配信メディア：PIA LIVE STREAM
チケット購入URL：https://w.pia.jp/t/kreva-billboard/
＜KREVA CLASS - 新しいラップの教室 -＞
出演・音楽 KREVA
脚本・演出 小林賢太郎
出演 GABEZ / 熊井吾郎 / Barclay
企画・制作 KOUJOUSHIN / studioContena
配信メディア：PIA LIVE STREAM
チケット代：\5,908（消費税込）
チケット一般発売日：６月１日（土）21:08〜
販売期間：6月1日(土)21:08〜6月16日(日)21:08
配信期間：6月13日(木)21:08〜6月16日(日)23:59
＊6月16日(日)23:59には視聴を終了いたします
＊公演は約90分になります
チケット販売：https://w.pia.jp/t/krevaclass-pls/
お問合せ：PIA LIVE STREAM視聴についてのお問合せ
電話：017-718-3572(平日10:00-18:00)
メール：event@linkst.jp
＊公演日当日の問合せ対応は該当公演(土日祝含む)の終演後１時間程度で終了とさせていただきます。
ライブ・イベント情報
＜KREVA in Billboard Live 2024＞
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2024/6/17（月）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2024/6/18（火）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2024/6/29（土）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00
＜出演メンバー＞
KREVA
【KREBand】
白根佳尚（ds）
大神田智彦（b）
田中義人（g）
熊井吾郎（MPC+DJ）
アンドウヒデキ（key）
SONOMI（cho,key）
＜チケット情報＞
サービスエリア￥9,908-
カジュアルエリア￥9,080-（1ドリンク付）
※ご飲食代は別途ご精算となります。
※別途指定料が必要な席種がございます。
＜発売日＞
2024/5/16（木）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2024/5/23（木）正午12:00＝一般予約受付開始（ビルボードライブ／e+／ぴあ）
＊公演のご予約はビルボードライブWEBサイトおよびプレイガイド（e+・ぴあ）にて行います。ビルボードライブ予約センターでの電話受付はございませんので予めご了承ください。なお、ビルボードライブWEBサイトからのご予約は無料のゲスト登録が必要となります。
KREVA ビルボードライブ特設サイト：https://2024billboard.kreva.club/
ビルボードライブWEBサイト：http://www.billboard-live.com/
関連リンク
◆KREVA オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube