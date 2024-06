【激造EX ビオランテ(再販)】6月12日8時 発売価格:14,520円

プレックスは、フィギュア「激造EX ビオランテ」の再販売を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月12日8時より開始した。価格は14,520円。

本商品は、映画「ゴジラvsビオランテ」に登場する敵怪獣「ビオランテ」をトレーディングフィギュア「激造シリーズ」のEX版として商品化したもの。今回は再販となる。

全高は約12.3cm。怪獣フィギュアを再現する「激造シリーズ」ならではのこだわりの造形表現により、迫力ある仕上がりとなっている。

「激造EX ビオランテ(再販)」商品詳細

6月12日8時 発売

価格:14,520円

素材:PVC、ABS

サイズ:全高約12.3cm

対象年齢:15才以上

セット内容:本体×1

(C) TM & (C) TOHO CO., LTD.