【あみあみ:「プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST」抽選販売】抽選期間:6月11日~6月14日13時59分当選発表:6月17日~6月20日価格:5,500円

通販サイト「あみあみ」は、TCG「ONE PIECEカードゲーム プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST」の抽選販売を実施している。抽選期間は6月14日13時59分まで。当選発表は6月17日から6月20日に行なわれる。

本抽選販売には、通販サイト「あみあみ」にて利用可能なアカウントがある状態で応募フォームから応募することで参加することができる。なお通販サイト「あみあみ」にて2024年6月11日から過去1年の間に商品受け取り済みの購入履歴があるユーザーが優先して当選し、購入履歴がない場合でもまれに当選するが、あみあみ支店(あみあみ 楽天市場店、あみあみ Yahoo!店、あみあみ amazonマーケットプレイス)および秋葉原2店舗での購入は対象外となる。

当選発表は6月17日から6月20日にメールにて行なわれるため、「mag@amiami.jp」からメールを受信できるように設定しておく必要があり、メールに記載の方法で購入手続きを進める。なお購入期間の間に手続きを行なわなかった場合には自動的にキャンセルとなる。

□あみあみ「プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST」抽選販売のページ

