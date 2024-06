ダイバーシティ東京 プラザにて、TVアニメ『名探偵コナン』の世界観を存分に楽しめる『名探偵コナンランド』を開催!

期間中、TVアニメ『名探偵コナン』グッズの販売やフォトスポットの設置、キャラクター撮影会など様々な企画が実施されます☆

ダイバーシティ東京 プラザ『名探偵コナンランド』

開催期間:2024年7月5日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

開催時間:平日 11:00〜20:00/土日祝 10:00分〜21:00

開催場所:ダイバーシティ東京 プラザ 4F 特設会場

「遊び」がいっぱい、みんなが楽しめる『名探偵コナンランド全国ツアー2024』

ダイバーシティ東京 プラザを皮切りに、全国13の都市で開催される、TVアニメ『名探偵コナン』ファン必見のイベントです。

ダイバーシティ東京 プラザでは、オリジナルグッズが当たるミニゲームや抽選会などを実施。

ほかにもオリジナルグッズの販売やフォトスポット、オリジナルプリクラ機が設置されるなど、様々な企画が目白押しです☆

TVアニメ「名探偵コナン」メモリアル缶バッジガチャ

価格:1回 550円(税込)

TVアニメ「名探偵コナン」のオープニングとエンディングの名場面を使用したメモリアル缶バッジ全40種が登場!

さらに、新発売のメモリアル缶バッジガチャvol.3全20種と、復刻版のメモリアル缶バッジガチャvol.1・2全40種もラインナップされます。

※ガチャを回すには専用コインが必要です

※専用コインは物販会場にて販売されます

※専用コインはどの筐体でも使用できます

※専用コインは、一人1会計につき20枚までとなります

※缶バッジは数に限りがあるため、無くなり次第終了となります

名探偵コナン公式アプリ 推しキャラくじ

価格:1回 2,200円(税込)

景品:推しキャラフレームスタンド(全9種)

物販会場でロッカーを開ける「鍵」を1枚で購入してから楽しめる「名探偵コナン公式アプリ 推しキャラくじ」

ランダムで配布される鍵のキャラクターに対応するロッカーを開けて、景品をゲットすることができます。

ロッカーの中には「江戸川コナン」「服部平次」「怪盗キッド」たちがデザインされた「推しキャラフレームスタンド」全9種からいずれか1つが入っています。

※鍵は、1会計につき1枚までとなります

※景品は数の限りがあるため、無くなり次第終了となります

※ロッカーのキャラクターと景品のキャラクターは一致するとは限りません

※景品は予告なく変更になる可能性があります

名探偵コナンパズル ボール落としチャレンジ

価格:1回 1,100円(税込)

景品:

・2個当たり:名探偵コナンランド オリジナルフェイスクッション(全7種)

・1個当たり:名探偵コナンパズル オリジナルぷっくらアクリルキーホルダー(ランダム全9種)

・参加賞:名探偵コナンパズル オリジナル缶バッジ(ランダム全8種)

物販会場でゲーム用のボール2個を購入して遊ぶ「名探偵コナンパズル ボール落としチャレンジ」

2つのボールを使って、ハンドルでバランスを取りながら1つでも多くの当たり穴にボールを入れるミニゲームです。

当たり穴に入ったボールの数に応じ、景品としてオリジナルフェイスクッションやアクリルキーホルダー、缶バッジがプレゼントされます。

※景品は予告なく変更になる可能性があります

名探偵コナンランド オリジナルUFOキャッチャー

価格:3回 500円(税込)

景品:オリジナルマスコットぬいぐるみ(全7種)

オリジナルマスコットぬいぐるみをゲットできるUFOキャッチャーが登場!

ワンコインで3回UFOキャッチャーに挑戦することができます。

名探偵コナンランド オリジナルプリクラ

価格:1回 500円(税込)

撮影中「江戸川コナン」や「毛利蘭」たちとの声も聞ける、TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちと一緒に撮影できるプリクラ機を設置。

コラボ限定デザインのシールやスタンプを使って、 自分だけの「コナンランド」オリジナルプリクラが作れます。

※「プリント倶楽部」および「プリクラ」は、株式会社セガの登録商標です

名探偵コナンランドラリー

館内各所のブースをまわりながら、「名探偵コナン」に登場するトリックがテーマの問題に答える「名探偵コナンランドラリー」

「名探偵コナン検定」にまつわるスペシャル問題など、ラリーの内容は全部で4種類が用意されています。

見事クリアされた方には、オリジナルポストカード全36種から1枚をランダムでプレゼント!

※全国ツアー会場で配布するポストカードは会場によって異なります

※ラリーシート及びポストカードは無くなり次第配布終了となります

オリジナルフォトスポット

描き下ろしイラストを使用したキャラクターパネルと一緒に記念撮影が楽しめる『名探偵コナンランド』オリジナルフォトスポットが登場。

TVアニメのメモリアルシーンを使用した、ダイバーシティ東京 プラザ限定のスペシャルムービーも必見です!

スペシャルムービーは全3種用意されており、 内容は曜日ごとに切り替わります。

イベントオリジナルグッズ

グッズ名・価格:

・アクリルスタンド(全7種)各1,650円(税込)

・缶バッジセット 3,080円(税込)

・チョコクランチ(ポストカード1枚付き・全10種ランダム)1,836円(税込)

・トレーディングアクリルパズル(TVアニメ オープニング&エンディングver)880円(税込)

購入制限:

・単品 1会計につき1個まで

・ランダム 1会計につき20個まで

・BOX 1会計につき1個まで

『名探偵コナンランド』オリジナルグッズの新グッズが多数登場。

さらに、TVアニメ「名探偵コナン」のオープニングとエンディングのメモリアルシーンを使用したグッズにも販売されます。

名探偵コナンランド抽選会

景品:

・名探偵コナンランド オリジナルアクリルジオラマセット

・名探偵コナンランド ミニキャラPOPスタンド(全24種)

・「BEIKA WATSONs CLUB」Tシャツ(3種)

・「BEIKA WATSONs CLUB」キャップ(Colorful)

・「BEIKA WATSONs CLUB」パーカー(APTX4869)

・「BEIKA WATSONs CLUB」トートバッグ(APTX4869)Lサイズ

・「BEIKA WATSONs CLUB」缶バッジ(7種)

・「BEIKA WATSONs CLUB」アクリルキーホルダー(3種)

・「BEIKA WATSONs CLUB」ステッカー(7種)

・「BEIKA WATSONs CLUB」お名前ステッカー(4種)

「名探偵コナンランド」イベント会場内で、税込み5,500円購入するごとに1回参加できる抽選会を実施。

「名探偵コナンを応援する人たち」 という意味が込められた、様々な非売品グッズを展開する「BEIKA WATSONs CLUB」のファッションアイテムなどが必ずもらえる、ハズレなしの抽選会です。

※実施会場によって景品が変更になる可能性があります

※景品は無くなり次第終了となります

キャラクター撮影会

名探偵コナンランドにTVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターが遊びにやってきます。

TVアニメで活躍するキャラクターたちとの記念撮影にぴったりなイベントです。

ダイバーシティ東京 プラザ「名探偵コナンランド」開催記念 オープニングイベント

オープニングイベント タイムスケジュール:

10:00〜 オープニングステージ出演者:江戸川コナン 毛利蘭 服部平次 安室透 赤井秀一 灰原哀 怪盗キッド 倉木麻衣12:00〜 キャラクター撮影会&ハイタッチ会出演者:江戸川コナン 毛利蘭 服部平次 安室透 赤井秀一 灰原哀 怪盗キッド14:00〜 名探偵コナン検定スペシャルステージ出演者:須貝駿貴(Quizknock)あいなぷぅ(パーパー) 内海佑太(ガールズナイト)16:00〜 キャラクター撮影会&ハイタッチ会出演者:江戸川コナン 毛利蘭 服部平次 安室透 赤井秀一 灰原哀 怪盗キッド18:00〜 名探偵公式アプリ スペシャル撮影会出演者:シークレット

『名探偵コナンランド』の開催を記念し、ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にてオープニングイベントの開催が決定!

オープニングイベントには、2024年にデビュー25周年を迎える倉木麻衣さんも登場します。

※同会場で7月3日発売の倉木麻衣 Special EP「forever for YOU」の販売が予定されています

※各ステージの参加方法はイベント公式HPを確認ください

※雨天決行 荒天の場合中止の可能性あり

『名探偵コナンランド』×ダイバーシティ東京 プラザ コラボキャンペーン

開催期間:2024年7月5日(金)〜9月1日(日)

ダイバーシティ東京 プラザでの『名探偵コナンランド』開催を記念したコラボキャンペーンを実施。

「江戸川コナン」たちと写真が撮れるフォトスポットが館内に登場するほか、特別な館内放送も実施されます。

また「名探偵コナンランドラリー」をクリア&対象店舗でのお買い物でオリジナルうちわをプレゼント。

ほかにも親子で楽しめる「名探偵コナンゼミ」ワークショップなど、様々な企画が用意されています☆

名探偵コナンランド 全国ツアー2024

「名探偵コナンランド全国ツアー2024」実施スケジュール:

2024年7月12日(金)〜7月21日(日)愛知:三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷2024年7月19日(金)〜8月4日(日)立川:三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛2024年8月2日(金)〜8月18日(日)横浜:三井ショッピングパーク ららぽーと横浜2024年8月16日(金)〜8月25日(日)北海道:三井アウトレットパーク 札幌北広島2024年9月6日(金)〜9月16日(月・祝)幕張:三井アウトレットパーク 幕張2024年9月7日(土)〜9月29日(日)大阪:三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY2024年9月27日(金)〜10月6日(日)福岡:三井ショッピングパーク ららぽーと福岡2024年10月5日(土)〜10月20日(日)名古屋:三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス2024年10月19日(土)〜11月4日(月・祝)日本橋:コレド室町2024年10月26日(土)〜11月4日(月・祝)静岡:三井ショッピングパーク ららぽーと磐田2024年11月9日(土)〜11月17日(日) 広島:広島パルコ2024年12月6日(金)〜12月15日(日)富山:三井アウトレットパーク 北陸小矢部2024年12月13日(金)〜12月22日(日)仙台:三井ショッピングパーク ララガーデン長町

全国14会場にて実施される「名探偵コナンランド全国ツアー2024」

TVアニメ『名探偵コナン』の世界に没入できる企画が満載です☆

※実施会場・スケジュールは予告なく変更になる可能性があります

※展開内容は会場ごとに異なります

※名探偵コナンランド オリジナルUFOキャッチャーとオリジナルプリクラは全国ツアー会場では展開されません

※販売商品のラインナップは会場ごとに異なります

”「遊び」がいっぱい、みんなが楽しめる”をテーマにした、TVアニメ『名探偵コナン』のスペシャルイベント。

ダイバーシティ東京 プラザ『名探偵コナンランド』は、2024年7月5日より開催です☆

©青山剛昌/小学館 ©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

※写真はイメージです

