À¤³¦¤ÎÄ¶·æºî¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖKADOKAWA Masterpiece Comics¡×»ÏÆ°¡£ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
6/3¸ø¼°¥µ¥¤¥È³«Àß¡õ¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ê¤ÉÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×²ò¶Ø¡£µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡ª
Amazon¤Ç¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ò¸«¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾Ãø¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖKADOKAWA Masterpiece Comics¡×¡ÊÎ¬¾ÎKMC¡Ë¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢5ºîÉÊ¤Î´©¹Ô¤òÍ½Äê¡£Âè1ºîÌÜ¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ò2024Ç¯7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü2024Ç¯6·î3Æü¡Ê·î¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤ò°¦¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î³§ÍÍ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡¢Ç®¤¤¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
KADOKAWA Masterpiece Comics¤È¤Ï
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾Ãø¤«¤é±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Þ¤Ç¡¢100Ç¯¸å¤â¡È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡É´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÊª¸ì¤ò¸·Áª¤·¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³¨ÊÁ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÂåÀ¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÌÂ¤¤¤äÇº¤ß¤«¤é¤É¤¦¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¤¤¤Þ¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÃÎÀ¤È¶µÍÜ¤È¤Ï¡©¡¡¤³¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢Á°¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÊª¸ì¤¿¤Á¤ò¡¢¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ³¦¤ÎËÜ¹¥¤ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ª
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ËÜ¤ò°¦¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè1ÃÆ¡¡¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ä ¡¡¢¨À«ABC½ç
°É¤µ¤ó¡Ê½÷Í¥¡Ë
¤±¤ó¤´¤µ¤ó¡Ê¾®Àâ¾Ò²ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
¾¾²¬Àµ¹ä ¤µ¤ó¡ÊÊÔ½¸¹©³Ø¼Ô¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¡ÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤µ¤ó¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¾®Àâ²È¡Ë
QuizKnock¤µ¤ó¡ÊÅìÂçÈ¯¤ÎÃÎ¼±½¸ÃÄ¡Ë
»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡ÊÆÈÎ©¸¦µæ¼Ô¡¦Ãøºî²È¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ë
¢£°É¤µ¤ó¡Ê½÷Í¥¡Ë
¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤Ø¡£
Æ§¤ß½Ð¤»¤ë¤½¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢Ì¡²è¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¤±¤ó¤´¤µ¤ó¡Ê¾®Àâ¾Ò²ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
Ì¡²è¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡¢ÆÉ½ñ¤Ø¤ÎàÆþ¸ýá¤Ç¤¹¡£
¸¶ºîËÜ¤¬¡¢ÌµÀ¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾²¬Àµ¹ä¤µ¤ó¡ÊÊÔ½¸¹©³Ø¼Ô¡Ë
¤³¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢
¥»¥«¥¤¤¬áã¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Ì¾Ãø¤ÏÊÑ¿È¼«ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¡ÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤µ¤ó¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¾®Àâ²È¡Ë
Ì¡²è¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾®Àâ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â¿¤¯¤ÎÎ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£QuizKnock¤µ¤ó¡ÊÅìÂçÈ¯¤ÎÃÎ¼±½¸ÃÄ¡Ë
¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ËÜÃª¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡ÊÆÈÎ©¸¦µæ¼Ô¡¦Ãøºî²È¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ë
¿ÍÎà¤Î±ÃÃÒ¤¬¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¡£¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤ä³ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ³¡¹¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè1ÃÆ´©¹Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡¸ø³«
¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤«¤é¸·Áª¤·¤¿²¼µ5ºîÉÊ¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤â´Þ¤à¡¢ËÜ¹¥¤¤â¤¦¤Ê¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ý¡¼¥ë¡¦¥®¥ã¥ê¥³¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ ¸¶Ãø½ÐÈÇ¼Ò¡§ÃÞËà½ñË¼¡Ë
Ì¡²è¡§º»Åè¥«¥¿¥Ê¡¿2024Ç¯7·î20ÆüÈ¯Çä
¢£ÌøÅÄ¹ñÃË¡Ø±óÌîÊª¸ì¡Ù¡Ê¸¶Ãø½ÐÈÇ¼Ò¡§KADOKAWA¡Ë
Ì¡²è¡§·ßÄí¡¿2024Ç¯9·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¢£¥Ñ¥¦¥í¡¦¥³¥¨¡¼¥ê¥ç¡Ø¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡¡¸¶Ãø½ÐÈÇ¼Ò¡§KADOKAWA¡Ë
Ì¡²è¡§ÃæÂ¼´Ä¡¿2024Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¢£Åû°æ¹¯Î´¡Ø»ÄÁü¤Ë¸ý¹È¤ò¡Ù¡Ê¸¶Ãø½ÐÈÇ¼Ò¡§Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë
Ì¡²è¡§»ûÅÄ¹À¹¸¡¿2025Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¢£¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡¡¸¶Ãø½ÐÈÇ¼Ò¡§KADOKAWA¡Ë
2025Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù2024Ç¯7·î20ÆüÈ¯Çä¡£¸¶ºî¤ÏÌó20ËüÉô¡ª¡¡¸½ºß¤â¿Íµ¤¿ê¤¨¤Ì26Ç¯Íè¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º
¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºîÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§º»Åè ¥«¥¿¥Ê¡¢¸¶ºî¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥®¥ã¥ê¥³¡Ë¤ò2024Ç¯7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡ÖÇ¤¬½ñ¤¤¤¿Ç¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¿Í´Ö¤Î¤·¤Ä¤±Êý¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ç¤ÎÌÜÀþ¤Ç±Ô¤¯¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿Ì¾ºî¤Ç¡¢Ç¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢26Ç¯Á°¤ËÃÞËà½ñË¼¤«¤é´©¹Ô¡£Îß·×Ìó20ËüÉô¡¢¸½ºß¤â¿Íµ¤¤Î¿ê¤¨¤ÌÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸¶ºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ç¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö»ÙÇÛ¤ÎÂçÊ³Æ®¤ò¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
¡ØÇ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù
Ì¡²è¡§º»Åè ¥«¥¿¥Ê
¸¶ºî¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥®¥ã¥ê¥³
²òÀâ¡§¶â¸¶¿ð¿Í
ËÝÌõ¡§³¥Åç¤«¤ê¡ÊÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ ¸¶Ãø¡§ÃÞËà½ñË¼´©¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
Äê²Á¡§ 1,320±ß ¡ÊËÜÂÎ1,200±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
È½·¿¡§A5È½
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§280
ISBN¡§978-4-04-605926-0
KMC¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡ª¡¡¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
KADOKAWA Masterpiece Comics¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¡ä
KMC¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡ª¡¡¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
¿Þ½ñ¥«¡¼¥ÉNEXT1,000±ßÊ¬¡¡30Ì¾ÍÍ
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
STEP1¡§X¡ÊTwitter¡Ë¤ÎKADOKAWA Masterpiece ComicsÊÔ½¸Éô¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@kadokawa_kmc¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
STEP2¡§Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡ÊRT¡Ë
¡Ê¢¨Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢¾åµ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2024Ç¯6·î3Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2024Ç¯6·î17Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ãÅöÁªÈ¯É½¡ä
ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¡¢2024Ç¯6·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö@kadokawa_kmc¡×¤«¤é¿Þ½ñ¥«¡¼¥ÉNEXT¤Î¥³¡¼¥É¤òDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤é¤«¤¸¤áDM¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È
¢¨¤«¤Ê¤é¤º¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¡ÖKMC¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡ª¡¡¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£