2024年秋リリース予定のiOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11から、「Apple ID」の名称が「Apple Account」に変更されることがわかりました。New features come to Apple services this fall - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2024/06/new-features-come-to-apple-services-this-fall/

'Apple ID' Renamed to 'Apple Account' Across iOS 18 and Other Updates - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/06/11/apple-id-renamed-to-apple-account/Apple IDは、App StoreやApple Music、iCloud、iMessage、FaceTimeなど、Appleのサービスを利用するときに使うアカウントです。Apple IDを作成してサインインすると、音楽の購入やアプリダウンロード、AppleOnline製品登録、AppleCareサポート情報の閲覧など、Appleに関連するさまざまな情報を管理することができます。Appleは、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11のリリースに伴い、このApple IDを「Apple Account」へ変更すると発表しました。変更の理由として、Appleは「Appleのサービスやデバイス間で一貫したサインイン体験を提供するため」と説明しています。名称が変更されるだけで、情報自体はユーザーの既存の認証情報に依存するため、ユーザーが何か変更しなければならないというわけではありません。Apple IDの名称変更や、AppleのパーソナルAI「Apple Intelligence」搭載などの新機能をひっさげたiOS 18やiPadOS 18は2024年秋にリリースされる予定です。記事作成時点でApple Developer Programを通じてデベロッパー向けベータ版が提供されていて、このバージョンで名称変更の形跡が確認できるそうです。その他の新機能などのまとめは、以下の記事からアクセスできます。AppleのパーソナルAI「Apple Intelligence」やiOS 18・macOS Sequoia・iPadOS 18・watchOS 11・visionOS 2・tvOS 18が発表されたWWDC24まとめ - GIGAZINE