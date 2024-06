與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。(全7回の5回目)

* * *

──6月は全国4か所、全11公演の全国ツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』があって、ついにステージでの歌唱パフォーマンスを再開されます。

Zeppツアーはすごく楽しみにしているんです! “與真司郎、成長したね”って言ってくれる人もいるかもしれないし、“あれ? 前の方がよかったね”って思う人もいるかもしれないけど。いまの自分ができる100%を見せるしかない。これまでの全てが完璧な自分を見せなくてはいけない……という精神でステージに立つのではなく、もうちょっとリラックスした状態で音楽を届けながら、ファンのみんなとライブという空間を楽しみたいなって思っています。

──どんなステージをイメージされていますか?

今回のソロツアーでは、超シンプルな照明だけでやるというスタイルを試してみたいなと思っているんです。演出で派手なLEDとかを使わないライブなんて、久しぶり(笑い)。

──確かにライブというと、特効と共にバーンと登場して……みたいなイメージがあります(笑い)。

そうですよね。いわば、それが“THE AAAのライブ”。シンプルな演出をファンのみんながどう思うかは分からないんですけど、やってみないことには分からないし。いま自分ができること、やりたいことを、シンプルに届けたいですね。

──ツアーはライブパフォーマンスだけではなく、トークショーを組み合わせたスタイルなんですよね。トークショーというのは、與さんが長年続けている恒例のイベントでもあります。ライブパフォーマンスとトークショーを組み合わせたところには、どんな思いがありますか?

“與真司郎って何者!?”っていわれたら、もちろんアーティストではあるけどほかの活動もしているので、いろんなことをしている自由人。周りからは自由人ってずっと言われていたけど、最近、確かにそうだなって自分でも気が付いたんです(笑い)。

──そうなんですね(笑い)。

話すことも好きだし、パフォーマンスすることも好き。どうして1つに決めなくちゃいけないんだろう?って。ファンのみんなはトークショーも楽しみに来てくれるし、歌やダンスパフォーマンスを見たいって言ってくれる人もいる。両方できるんだから、いっしょにやっちゃえばいいやって思ったんです。かつてAAAでやったファンミーティングツアー(『AAA FAN MEETING ARENA TOUR 2019 〜FAN FUN FAN〜』)に、ちょっと近いイメージかもしれないですね。

──ファンミーティングツアーでは、ゲーム対決とライブパフォーマンスの両方をされていましたよね。

そうですね。今回のように、ソロでトークショーとライブパフォーマンスを両方やるスタイル形でやっている人は、あまりいないと思うんですよね。

──両方を一度に楽しめるのは、ファンの皆さんも嬉しいと思います。久しぶりにソロでライブのステージに立つのは、緊張しますか?

いまは楽しみでワクワクしています。当日になったら緊張するかもしれないけど、その緊張も楽しもうと思っていて! いままでは“1回でもミスしたらヤバイ!”って緊張していたんです。でも人間は誰でもミスはするし、それはおれだって同じ。もちろん適当にやるわけではなくて100%でやりますけど、いままでのようなプレッシャーはちょっと抑えてもいいのかな……と。

──張り詰めるほどのプレッシャーからは、解き放たれた状態でステージに立てそうですね。

だからいまは、すごくいいパフォーマンスができる気がしているんです。“本当の自分”をステージでも出していきたい。それを見て、いままでと変わらなかったと思う人もいるかもしれないし、何か変わったと感じる人もいるかもしれない。正直、自分もステージに実際に立ったらどうなるかは分からないので。いざステージに立ったら、AAAとしてステージに立っていた頃の自分が出てくるかもしれないし(笑い)。

──長年の経験上、ついスイッチが入ってしまうかもしれないですよね(笑い)。

そう、スイッチが入ってしまうかもしれない(笑い)。自分自身、これまでとは違う感覚にステージでなるのかどうか……。それも含めて立ってみないと分からないので、いい意味でラフにやっていきたいなと思います。

──楽しみにしているファンの皆さんへ、メッセージはありますか?

何よりも元気がもらえるときって、ファンのみんなに会えたときなんですよ。ライブをやっているときっていつも“めちゃくちゃ楽しかった!”、“みんなに会えて幸せ”っていう気持ちになっていて。自分と直接会って、あんなにニコニコ幸せそうに笑ってもらえる場所って、やっぱりほかにはないなって思うんですよね。

──ライブは、アーティストにとっても、ファンの皆さんにとっても特別な場所ですよね。

本当にそうなんです。もしかしたら、“トークショーとライブを半々にやるってどんな感じなんだろう?”って思っているかもしれないけど、ぜひ新しい体験を楽しんでもらえたら! “リアルな與真司郎”としてステージに立つ初めてのツアーになるので、心の底から楽しみたいと思っているし、ファンのみんなも楽しみにしていてほしいなって思います。

──カミングアウト後は、メディアも與さんについてカミングアウトをしたすごく勇気がある人……というような視点で取り上げることが多いと思います。でも、本来のアーティスト活動をしていく上では、そこが常にリンクする必要性はないと思うんです。カミングアウトをしたことが與さんを語る上での枕詞のようになって、メイントピックスであり続けるのではなく、そういえば、そんなこともあったよね……くらいの感じで捉えられる日が来たらいいですよね。

そうですよね。本当にそんな日が来たらいいなって思います。自分でもビックリするくらい、カミングアウトしたことをニュースに取り上げて頂いたので。正直、あそこまでの反響があるとは思っていなかったから、どれほどのことをしてしまったんだろう……と思ったこともありました。ニュースになんてならないくらいの世の中になっていってくれたら、嬉しいですね。

<リリース&公演情報>

最新曲『Upside Down』が配信中。全国4か所全11公演を回るツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』が、6月3日〜27日まで開催中。