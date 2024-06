『記録と記憶で読み解く 未来へつなぐ平成・昭和ポップス』 杉山清貴(1)

この連載では、昭和から平成にかけて、たくさんの名曲を生み出したアーティストにインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

前回までは、杉山清貴にオメガトライブ時代のヒット曲について語ってもらった。今回から2回にわたっては、ソロとなった1986年以降のヒット曲を見ていくことにする。ここでのランキングは、1983年から1985年の杉山清貴&オメガトライブ名義の楽曲は対象外となっていることにご注意願いたい。

近年のアルバム曲がヒット期の楽曲と拮抗する人気…その秘密は(「Sugiyama Kiyotaka Band Tour 2021 - Solo Debut 35th Anniversary」より/photo by Anju)

杉山清貴ソロ部門Spotify第1位は、ソロ・デビュー曲の「さよならのオーシャン」。作詞を手がけた大津あきらが、それまでの提供作である中村雅俊「心の色」や渡辺徹「約束」などのような、実直な人間を描いた作品だ。オメガトライブ時代とはまた異なった男性像が思い浮かぶ。

「ソロのランキングの方は(意外な人気曲が多いオメガトライブと違って)分かりやすいですね!『さよならのオーシャン』は、オメガ時代のプロデューサーとは、絡んでいないんですよ。向うはカルロス(・トシキ)を迎えて動いていた分、僕は自由だったんですね。大津さんにお願いしたのは、ディレクターからの提案で一度話をしてみて決めました」。

杉山がソロ・デビューしたのは1986年5月28日。その月の初め(5月1日)に、オメガトライブは新ボーカルにカルロス・トシキを迎え「1986オメガトライブ」としてシングル「君は1000%」で再スタートを切っている。ランキング番組の『ザ・ベストテン』で、杉山と1986オメガトライブが同時ランクインした際、杉山が 「一緒に出られて良かったね」とかつての仲間に笑って話しかけていた。だが、実は相当にプレッシャーがあったと言う。

「まだ曲ができていない時に、オメガのプロデューサーである藤田(浩一)さんから、“カルロスの曲、できたぞ”って、『君は1000%』を受話器越しに聞かされたんですよ。だからソロでもヒットして正直ホッとしました(笑)」

昨年の40周年ツアー『Sugiyama Kiyotaka Band Tour 2023』は、過去のヒット曲に頼らないセットリストだったが、そんな中でもこの「さよならのオーシャン」だけは、ファンサービスとして歌っていた。

「この歌はかなりの頻度でセットリストに入れていて、特に、久しぶりにツアーで回る場所でのコンサートでは、必ず入れるほどですね」

実は退屈に感じてあえて歌うのを避けていた時期もあったと明かす。しかし、Bメロ♪ダッシュボードにあの日、綴った文字も〜の部分で、いったんクールダウンするからこそ、サビの♪さよなら…〜で、一気に盛り上がれるという、メリハリのある構成もドラマティックで、納得の1位と言えるだろう。

“夏”イメージを覆した一曲

Spotify第2位は、1988年の6thシングル「僕の腕の中で」。ソロになってからは大半の楽曲を自ら作曲していた杉山だが、本作ではオメガトライブ時代の林哲司に作曲を依頼している。その理由を尋ねてみると、

「オメガでのラストシングル『ガラスのPALM TREE』は、ソロになってもずっと、ダイドードリンコさんのタイアップのお話をいただいて、毎回、それに合わせて曲を作るというパターンが出来ていたんですよ。その流れがあった中で、突然、JALのCMというお話をいただいて、プレッシャーが半端なかった。それで、“よし、林哲司さんに頼もう〜っと!”って決めたんですよ(笑)。林さんも、僕らのオメガトライブで出し切ったから、一緒に卒業した感じだったんですが、ここは一つお助け願いますって。しかも、今回は、通常のキャンペーンソングじゃなく、企業イメージをアピールするCMだったので、ますます外せない。だったら、これはもう秋元(康)さんしかない!と作詞をお願いしました。そして、オメガとは全く異なる派手さが欲しかったので、アレンジはハードなサウンドが得意な佐藤準さんにお願いしました」

ちなみに、当時メガヒットを連発していた光GENJIも「パラダイス銀河」や「ガラスの十代」など大半の編曲を佐藤準が手がけていた。この曲には、多くのリスナーがバブルならではの雰囲気を感じるかもしれない。

そしてSpotify第3位は、1986年の2ndシングル「最後のHoly Night」。煌びやかなアレンジにクリスマス・イブに最愛の人と最後の一夜を過ごすという切ない歌詞の組み合わせの本作は、各種ランキングで上位となり、レコード売上でも杉山のソロ作品で最高記録となった。ちなみに、作詞を手がけた売野雅勇によると、本作を書き上げるにあたって、藤田浩一プロデューサーと2時間かけて構想を練ったという。

「当時、売野さんがカルロスのオメガの方を書いていて、その方向性が分かってきたので、藤田さんから売野さんに頼んでみたらという提案があった気がします。でも、この曲自体はストックとして数年前に事務所の方に渡していたんですよ。冬を狙った作品じゃなかったのに、突然、クリスマスに向けて出したいと言われて驚きました。自分としてはずっと夏のアーティストのイメージでも良かったんですが、ここで、冬のイメージもついたんでしょうね」

若い作家の楽曲を歌う

ここまでのSpotify TOP3は、レコード売上の上位3曲と重なり、本人も予想できるランキングだった。だが、4位以下を見ると、第5位と第6位に最新アルバム『FREEDOM』から「Nightmare」と「Too good to be true」の2曲が、また第11位にその前作『Rainbow Planet』から「Omotesando'83」がランクインしている。サブスクでは、近年のアルバム曲が、大ヒットを連発していた時期の曲と拮抗しているのだ。『FREEDOM』の2曲は、アルバムからの先行リリースだったが、ベテラン・アーティストの場合、先行配信をしても必ずしも数字が伸びるとは限らない。だからこそ、これらはれっきとした人気曲と言える。しかも3曲はいずれも、作曲が若手アーティストで、作詞が杉山本人という、メガヒット時代とは異なるヒット・パターンとなっている。

以下、1曲ずつ本人に紐解いてもらおう。まず、第5位の「Nightmare」は、余裕ある大人の包容力を感じさせる歌詞と、演奏や歌声のキレの良さが光るミディアム調の楽曲だ。

「(作曲の)Billy Takakuraくんの曲があまりにカッコよかったんで、自分で詞を書きたい!って言いました。デモテープにはメロディーだけが入っていたのですが、気に入ったものは大抵 “ハマればカッコいい!”って言葉が浮かんでくるので自分で歌詞を書いちゃいます」

第6位の「Too good to be true」は、♪Too good to be true 人生は思いがけない偶然が重なり合い 今を生きてる〜 というサビの歌詞と、穏やかな高音ボーカルが印象的で、思わず早歩きしたくなる爽快なアップテンポの楽曲。どんな逆境の人生になっても、相手を愛し続けるという言葉も安定した歌声ゆえに説得力がある。

「これも、(作曲の)福田直木くんから曲を聞かせてもらってすぐにフレーズが浮かびました。相性があるんでしょうね!」

そして、第11位の「Omotesando‘83」(作曲:松下昇平)は、80年代の陽気なフュージョン系のサウンドと、オメガトライブ時代の自伝的な歌詞がマッチしていて、当時の街角をゆったりと歩いているような心地よさがある。

「83年のデビュー当時の想い出を歌っています。当時の事務所が、表参道、骨董通りの突き当たりにあって、よくメンバーと近所の『パイドパイパーハウス』というレコード屋に通って楽しかったんですよ。僕らは横浜生まれだから、多摩川を渡って東京に来て“やったぜ、東京ー!”って浮かれていましたね(笑)。『パイドパイパーハウス』は輸入盤がメインで、店主の趣味で珍しいアルバムがたくさんあって。その時のキラキラした感じを曲に乗せたくて、これも自分で詞を書きました」

近年の杉山は、30代から40代という、自分より若い作家の楽曲を多数歌っている。興味深いのは、若手にもかかわらず、シティ・ポップと呼ばれるアーティストの作品にも通じる所もあり、それでいて、サクサクと聴ける感覚は、令和のヒット曲にも通じるところがある点だ。この絶妙なバランスは、杉山からのリクエストなのだろうか。

「いえいえ、こちらからは、何も言っていないですよ。今、こんなに高いクオリティの曲を書ける人達が本当に多いんですよ。若い人たちって、僕たちには出来ないようなセンスがあって、だからこそ今は積極的に彼らとコラボしていますね。でも、こうやって初期のヒット曲と新曲が並んでいるのは凄い。嬉しいです!」

この“懐かしくも新しい”作風も、いつまでも若い杉山の歌声もあって、全体としてエバーグリーンな雰囲気が漂っている。既に大きな成功をおさめてきた杉山が、異なる世代との交流によって新たな人気曲を生み出していることは、中高年世代が生き抜くための何らかのヒントにもなりそうだ。

ソロ部門の人気曲考察第2弾では、さらなる人気曲について深掘りしてみたい。

(取材・文:人と音楽を繋げたい音楽マーケッター・臼井孝)

杉山清貴(すぎやま・きよたか)

神奈川県出身、1959年7月17日生まれ。1983年から1985年、杉山清貴&オメガトライブとして数々のヒットを飛ばした後、1986年にシングル「さよならのオーシャン」でソロ・デビュー。ソロでも「最後のHoly Night」「風のLONELY WAY」「僕の腕の中で」などヒット曲多数。2023年に、デビュー40周年記念として、オリジナル・アルバム『FREEDOM』と、ベスト・アルバム『ALL TIME BEST』を同時発売。2024年は、杉山清貴&オメガトライブで全国ツアーを実施。Instagramは@islandafternoon

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



