「ポタフェス2024 夏 秋葉原」7月13日・14日開催。約130ブランド出展
e☆イヤホンは、7月13日・14日にポータブルオーディオの展示試聴イベント「ポタフェス 2024 夏 秋葉原」を、ベルサール秋葉原にて開催する。入場無料で、事前登録なしのフリー入退場となる。開催時間は11時から18時で、最終入場は17時30分。
イヤフォンやヘッドフォンのほか、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける約130のブランドが国内外から一挙に集結。各ブランドが出展するブースにて、注目の最新モデルや未発表の試作機などが試聴できる。
当日のイベントや注目の展示製品については、後日続報で発表される。
ポタフェス 2023 冬 秋葉原の様子
【ポタフェス 2024 夏 秋葉原 イベント概要】 イベント名称：ポタフェス 2024 夏 秋葉原 開催日程：2024年7月13日(土)、14 日(日)11時～18時(最終入場 17時30分) 入場料：無料(事前登録なしのフリー入退場) 会場：ベルサール秋葉原 B1F、1F、2F 所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル
【出展ブランド】 64 Audio (ミックスウェーブ) AAW (タイムマシン) ACTIVO (アユート) AFUL (ECスタイル) ag (final) AKG (ハーマンインターナショナル) ASHIDAVOX (アシダ音響) Astell&Kern (アユート) Astrotec (01Diverse) Audioengine (コペックシャパン) Audio-Technica (オーディオテクニカ) Audirect (01Diverse) aune audio (リアルアシスト ミミソラ事業部) AURVANA (クリエイティブメディア) AVIOT (プレシードジャパン) AZLA (アユート) Beat Audio (ミックスウェーブ) beyerdynamic (オーディオブレインズ) Bowers & Wilkins (ディーアンドエムホールディングス) BQEYZ (フォーリーフ) Brise Audio (ブリスオーディオ) Campfire Audio (ミックスウェーブ) Cayin (コペックシャパン) Chord Electronics (エミライ) Cleer (エミライ) COMPLY (エントリージャパン) CREATIVE (クリエイティブメディア) Crosszone (トライオード) defunc (フォーリーフ) Denon (ディーアンドエムホールディングス) DITA (final) DUNU (ECスタイル) e☆イヤホン・ラボ (タイムマシン ｅ☆イヤホン・ラボ事業部) EDIFIER (Edifier INTERNATIONAL) Effect Audio (タイムマシン) ELETECH (タイムマシン) Elysian Acoustic Lab (タイムマシン) Empire Ears (アユート) FAudio (ミックスウェーブ) FIIO (エミライ) final (final) FiR Audio (アユート) FlipEars (タイムマシン) GEEK WOLD (リアルアシスト ミミソラ事業部) HiBy Music (ミックスウェーブ) HIFIMAN (HIFIMAN JAPAN) Hi-Unit (Hi-Unit brabding.) iBasso Audio (MUSIN) intime (オーツェイド) JBL (ハーマンインターナショナル) Jomo Audio (タイムマシン) JVC (JVCケンウッド) KaiZaki (カイザーサウンド) KENWOOD (JVCケンウッド) Kinera (リアルアシスト ミミソラ事業部) Kinera imperial (ECスタイル) Kiwi Ears (ナイコム) LEPIC (ピクセル) LETSHUOER (ナイコム) LIFEEAR Flow (rainboww) Luminox Audio (アユート) MADOO (ピクセル) Maestraudio (アユート) MEZE AUDIO (完実電気) mimimamo (フィフティスクエア) MONDO BY DEFUNC (フォーリーフ) NEUMANN (ゼンハイザージャパン) NF AUDIO (フォーリーフ) NICEHCK (深せん市華創可欣電子科技) Noble Audio (エミライ) NOBUNAGA Labs (WiseTech) Nostalgia Audio (タイムマシン) NUARL (エム・ティ・アイ) ONIX (MUSIN) onso (ひさご電材) ORIVETI (ナイコム) Pai audio (WiseTech) Panther Audio (タイムマシン) Pentaconn (日本ディックス) PHILIPS (TPV テクノロジージャパン) PRIMO (プリモ) qdc (アユート) QoA (ECスタイル) radius (ラディウス) REB (final) ROCK JAW AUDIO (Granplatz Consulting) Rosenkranz (カイザーサウンド) SeeAudio (リアルアシスト ミミソラ事業部) SENNHEISER (ゼンハイザージャパン) SENNHEISER (Sonova Consumer Hearing Japan/SENNHEISER) SHANLING (MUSIN) Shokz (フォーカルポイント) SHURE (シュア・ジャパン) SIMGOT (地球世界) SIVGA (01Diverse) Skallcandy (VISTAL VISION) SOSO.LABO (01Diverse) Sound Blaster (クリエイティブメディア) SOUNDSLAYER (パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション) SOUNDZ (リアルアシスト ミミソラ事業部) SpinFit (ピクセル) STAX (スタックス) Super XFi (クリエイティブメディア) SUPERTFZ (フォーリーフ) TAGO STUDIO TAKASAKI (TAGO STUDIO) TANCHJIM (地球世界) TANGZU (01Diverse) Technics (パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション) THIEAUDIO (ナイコム) TIMSOK (01Diverse) TinHiFi (リアルアシスト ミミソラ事業部) TRIODE (トライオード) TRUTHEAR (地球世界) TWISTURA (参考出展/MUSIN) ULTRASONE (アユート) UNCOMMON (コペックシャパン) Unique Melody (ミックスウェーブ) Victor (JVCケンウッド) VISION EARS (タイムマシン) ソニー (ソニーマーケティング) ピヤホン (Hi-Unit brabding.) マックスゲームズ (マックスゲームズ) 耳ゴリラ (カレスコ) 耳掃除専門店カレイドスコープ (カレスコ) 水月雨(MOONDROP) (地球世界) 武蔵野レーベル (カンパーニュ)