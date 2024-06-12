『テレ東ミュージックフェス2024夏』出演アーティスト第1弾発表！INI、JO1、THE RAMPAGE、Da-iCEら24組
■約4時間30分の生放送に加えて、テレビ東京に眠る秘蔵VTRから「昭和の名曲」と「令和の最新曲」を一挙大放出！
6月26日17時30分から放送される、テレビ東京開局60周年特別企画 『テレ東ミュージックフェス2024夏 ～昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発～』の、出演アーティスト第1弾が発表された。
■出演アーティスト第1弾
INI
imase
IS:SUE
AKB48
大黒摩季
岸谷香
北山宏光
倉木麻衣
Ken Yokoyama
近藤真彦
THE RAMPAGE
SHIN
JO1
Da-iCE
ちゃんみな
DXTEEN
BAAD
FRUITS ZIPPER、
FANTASTICS
FIELD OF VIEW 浅岡雄也
ヤングスキニー
LIL LEAGUE
緑黄色社会
渡辺満里奈
(五十音順)
今回の『テレ東ミュージックフェス』は、テレビ東京が2024年に開局60周年を迎えたことを記念し、J-POP系を中心とした豪華アーティストたちが、永遠の名曲から最新ヒットまでをパフォーマンス。テレビ東京のスタジオや60周年に関係する場所からの生中継など、見どころ満載だ（一部事前収録あり）。
さらに、テレビ東京に眠る秘蔵VTRから「昭和の名曲」と「令和の最新曲」を一挙大放出。次世代に歌い継ぐべき名曲が届けられる。
番組情報
テレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 ～昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発～』
06/26（水）17:30～21:54
MC：南海キャンディーズ
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー） 古旗笑佳（テレビ東京新人アナウンサー） 松澤亜海（テレビ東京新人アナウンサー）
『テレ東ミュージックフェス2024夏』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/musicfestival2024/