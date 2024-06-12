NiziU、1st EP「RISE UP」ジャケ写＆収録曲を公開…メンバーを描いたアニメ絵柄に注目
今回公開されたのは、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤、期間生産限定盤の4種のジャケットだ。期間生産限定盤のジャケットは、初の試みであるアニメ絵柄となっており、彼女たちが主題歌を務めるTVアニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」のアニメの世界観で描かれたメンバーのイラストが目を引く。
NiziUが放つ渾身の1st EP「RISE UP」で、最新型の彼女たちを感じてみてはいかがだろうか。
■リリース情報
NiziU 1st EP「RISE UP」
2024年7月24日（水）リリース
予約はコチラ
【初回生産限定盤A（CD＋DVD）】ESCL 6000‐1
価格：2,800円（税込）
※スリーブ仕様
※シリアルナンバー入りチラシ封入
※トレーディングカード初回A ver. 全10種（集合絵柄1種、直筆メッセージ＆サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入
※ポスターブックレット封入
※集合絵柄ステッカー1種封入
※三つ折り歌詞ブックレット封入
＜初回生産限定盤A 収録曲＞4トラック収録
01.RISE UP
02.BELIEVE
03.RISE UP -Instrumental-
04.BELIEVE -Instrumental-
＜DVD＞
「RISE UP」Jacket Shooting Making Movie
【初回生産限定盤B（CD＋ブックレット）】ESCL 6002‐3
価格：2,800円（税込）
※シリアルナンバー入りチラシ封入
※トレーディングカード初回B ver. 全10種（集合絵柄1種、直筆メッセージ＆サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入
※ソロ絵柄ステッカー全9種のうち1種ランダム封入
＜初回生産限定盤B 収録曲＞6トラック収録
01.RISE UP
02.BELIEVE
03.RISE UP -English ver.-
04.BELIEVE -English ver.-
05.RISE UP -Korean ver.-
06.BELIEVE -Korean ver.-
＜ブックレット＞
32P撮り下ろしフォト・ブックレット封入
【通常盤（CD）】ESCL 6004
価格：1,700円（税込）
※初回仕様：シリアルナンバー入りチラシ封入
※初回仕様：トレーディングカード通常盤 ver. 全10種（集合絵柄1種、サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入
※三つ折り歌詞ブックレット封入
＜通常盤 収録曲＞4トラック収録
01.RISE UP
02.BELIEVE
03.RISE UP -Instrumental-
04.BELIEVE -Instrumental-
【期間生産限定盤（CD）】ESCL6005
価格：1,500円（税込）
※描き下ろしアニメ絵柄ジャケット仕様
※描き下ろしアニメ絵柄ピクチャーレーベル仕様
※初回仕様：シリアルナンバー入りチラシ封入
※初回仕様：トレーディングカード期間生産限定盤ver. 全10種（描き下ろしアニメ絵柄1種、直筆メッセージ＆サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入
※三つ折り歌詞ブックレット封入
＜期間生産限定盤 収録曲＞2トラック収録
01.RISE UP
02.BELIEVE
【WithU盤（ソロ盤）】ESC8 170-8
価格：1,500円（税込）
※Sony Music Shopのみで販売
※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定（完全受注生産限定商品）
・MAKO盤（ESC8-170）
・RIO盤（ESC8-171）
・MAYA盤（ESC8-172）
・RIKU盤（ESC8-173）
・AYAKA盤（ESC8-174）
・MAYUKA盤（ESC8-175）
・RIMA盤（ESC8-176）
・MIIHI盤（ESC8-177）
・NINA盤（ESC8-178）
※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤のCDとは収録曲数が異なります。
※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定（完全受注生産限定商品）
※ソロジャケット＆ピクチャーレーベル特別仕様
※トレーディングカード各メンバーver. 全3種（直筆メッセージ＆サインプリント入り）のうち1種ランダム封入
※三つ折り歌詞ブックレット封入
＜WithU盤 収録曲＞2トラック収録
01.RISE UP
02.BELIEVE
※「WithU盤」は、NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員様だけがご購入いただける商品です。
※完全受注生産限定商品となりますので、お早めにご予約ください。
ご購入いただいた方の中から抽選でオフラインイベントにご招待いたします！
■関連リンク
NiziU 公式サイト