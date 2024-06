NiziU、1st EP「RISE UP」ジャケ写＆収録曲を公開…メンバーを描いたアニメ絵柄に注目

ミュージックシーンを席巻中の9人組ガールズグループNiziUが7月24日(水)にリリースする「RISE UP」のジャケット写真が公開された。今回公開されたのは、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤、期間生産限定盤の4種のジャケットだ。期間生産限定盤のジャケットは、初の試みであるアニメ絵柄となっており、彼女たちが主題歌を務めるTVアニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」のアニメの世界観で描かれたメンバーのイラストが目を引く。

さらに今回、各形態に収録される楽曲の内容も明らかになった。先日発表されたリード曲である「RISE UP」の他に、TVアニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」のエンディングテーマに起用される「BELIEVE」という新曲が発表され、「RISE UP」とともに“これまでになかった新しいNiziU”を予感させる楽曲に関心が集まっている。また、初回生産限定盤Bにはタイトル曲「RISE UP」と「BELIEVE」の英語バージョンと韓国語バージョンが収録されることも発表された。グローバルな人気を集める「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」の主題歌に相応しい、外国語バージョンの楽曲に期待が高まる。NiziUが放つ渾身の1st EP「RISE UP」で、最新型の彼女たちを感じてみてはいかがだろうか。

■リリース情報

NiziU 1st EP「RISE UP」

2024年7月24日(水)リリース



【初回生産限定盤A(CD+DVD)】ESCL 6000‐1

価格:2,800円(税込)

※スリーブ仕様

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回A ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※ポスターブックレット封入

※集合絵柄ステッカー1種封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<初回生産限定盤A 収録曲>4トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -Instrumental-

04.BELIEVE -Instrumental-



<DVD>

「RISE UP」Jacket Shooting Making Movie



【初回生産限定盤B(CD+ブックレット)】ESCL 6002‐3

価格:2,800円(税込)

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回B ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※ソロ絵柄ステッカー全9種のうち1種ランダム封入



<初回生産限定盤B 収録曲>6トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -English ver.-

04.BELIEVE -English ver.-

05.RISE UP -Korean ver.-

06.BELIEVE -Korean ver.-



<ブックレット>

32P撮り下ろしフォト・ブックレット封入



【通常盤(CD)】ESCL 6004

価格:1,700円(税込)

※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様:トレーディングカード通常盤 ver. 全10種(集合絵柄1種、サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<通常盤 収録曲>4トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -Instrumental-

04.BELIEVE -Instrumental-



【期間生産限定盤(CD)】ESCL6005

価格:1,500円(税込)

※描き下ろしアニメ絵柄ジャケット仕様

※描き下ろしアニメ絵柄ピクチャーレーベル仕様

※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様:トレーディングカード期間生産限定盤ver. 全10種(描き下ろしアニメ絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<期間生産限定盤 収録曲>2トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE



【WithU盤(ソロ盤)】ESC8 170-8

価格:1,500円(税込)

※Sony Music Shopのみで販売

※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)



・MAKO盤(ESC8-170)

・RIO盤(ESC8-171)

・MAYA盤(ESC8-172)

・RIKU盤(ESC8-173)

・AYAKA盤(ESC8-174)

・MAYUKA盤(ESC8-175)

・RIMA盤(ESC8-176)

・MIIHI盤(ESC8-177)

・NINA盤(ESC8-178)



※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤のCDとは収録曲数が異なります。

※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)

※ソロジャケット&ピクチャーレーベル特別仕様

※トレーディングカード各メンバーver. 全3種(直筆メッセージ&サインプリント入り)のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



<WithU盤 収録曲>2トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE



※「WithU盤」は、NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員様だけがご購入いただける商品です。

※完全受注生産限定商品となりますので、お早めにご予約ください。



