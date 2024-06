ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ベルトのキャラクター型押しが可愛い、ディズニーデザイン「ストラップグミサンダル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ストラップグミサンダル」

© Disney

価格:8,990円(税込)

サイズ:S(22〜22.5cm)、M(23〜23.5cm)、L(24〜24.5cm)、LL(25〜25.5cm)

ヒール高さ:約5.5cm、片足の重さ:約280g(Mの場合)

素材:合成皮革、合成底(ポリウレタン)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルトのキャラクター型押しがかわいいサンダル。

足のことを考えつくし、熟練の靴職人が丁寧に手作りしています!

正しい歩行をサポートするグミインソールは、弾力性があり足裏の凹凸にフィットして履き心地アップ◎

かかとストラップはゴム仕様で、足裏全体を使って支えることで歩行時の負担を軽減します。

デザインは全部で5種類がラインナップ。

ホワイト/レッド(ミッキー&ミニー)

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのサンダル。

イメージカラーでもある白と赤の配色がかわいく、足元をオシャレに演出してくれます☆

© Disney

ベルトには横顔シルエットの「ミッキーマウス」と、

© Disney

「ミニーマウス」の型押し入り!

シルエットの型押しでさりげないのがポイントです。

ミント(アリエル)

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのサンダル。

「アリエル」の住む海をイメージしたカラーが涼しげで爽やか☆

© Disney

ベルトには「アリエル」のお友達「フランダー」と、

© Disney

コロンとしたフォルムの貝がらの型押しが施されています。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのサンダル。

白とパープル、さらにかかとはピンクのストラップ、「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーが使用されています◎

© Disney

ベルトには「ラプンツェル」のお友達でカメレオンの「パスカル」と、

© Disney

「ラプンツェル」が生まれた王国の紋章「太陽のマーク」の型押し入り。

どちらもファン心くすぐるモチーフになっています。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのサンダル。

まるでピクシーダストのような、キラキラと輝くゴールドのベルトが目をひきます☆

© Disney

ベルトには「ティンカー・ベル」のシルエットと、

© Disney

鍵モチーフの型押しがあしらわれています。

どちらもシンプルで上品な雰囲気!

キャメルブラウン(チップ&デール)

© Disney

「チップ&デール」デザインのサンダル。

キャメルブラウンが落ち着いた色味なので、コーディネートに取り入れやすそう☆

© Disney

ベルトには横顔シルエットの「チップ」と、

© Disney

「デール」の型押し入り。

両足を揃えると「チップ」と「デール」が向き合っているようにも見えます!

© Disney

ベルトはワンタッチテープで脱ぎ履きがスムーズにできます。

甲部分はクロスベルトで足をしっかりとホールドし、ヒール高さ5.5cmでスタイルアップに◎

© Disney

弾力性のあるグミインソールが、足裏の凹凸にフィットして履き心地アップ!

足裏全体を使って支えることで歩行時の負担を軽減してくれます。

© Disney

正しい歩行をサポートする大人気サンダル「Re:getA」

女性たちの休”足”場所でありたい。

そんな願いを込めて日本の熟練靴職人たちが丁寧に手作りし、足裏にピッタリフィットする凹凸インソールや正しい体重移動を促す設計など、履き心地と歩きやすさを追求し続けています。

軽やかに歩ける足元にスイッチON!

ベルトのキャラクター型押しが可愛い、ディズニーデザイン「ストラップグミサンダル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワンポイント型押しがかわいい!ベルメゾン ディズニー「ストラップグミサンダル」 appeared first on Dtimes.