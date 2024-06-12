今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2024 年 6 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2024/06/202406-security-update/
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v23H2、v22H2 5039212
v21H2 5039213
◆Windows 10 v22H2、v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5039211
◆Windows Server 2022、23H2(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022 5039227
Windows Server 2022 (Hotpatch) 5039330
Windows Server 23H2 5039236
◆Windows Server 2019、2016(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 5039217
Windows Server 2016 5039214
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365
◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年7月10日(水)提供予定となっています。