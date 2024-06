「ル・クルーゼ」は、7月17日(水)より『Pokémon Collection (ポケモン コレクション)』を発売!

『Pokémon Collection』は「ポケモン」をイメージした鋳物ホーローウェアやキッチンウェアの特別コレクション。

第一弾のアイテムをまとめて紹介していきます!

ル・クルーゼ『Pokémon Collection(ポケモンコレクション)』

発売日:

第一弾:2024年7月17日(水)

第二弾:2024年11月(予定)

取扱店舗:ル・クルーゼ ショップ、全国の百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ

ル・クルーゼより、「ポケモン」をイメージした鋳物ホーローウェアやキッチンウェアの特別コレクションが登場!

「友人や家族と一緒に楽しい時間を過ごす」際のアイコンとして、世代と国境を超えて多くのファンを持つル・クルーゼ。

子どもから大人まで、世界中の幅広い世代に愛されているポケモン。

普遍的な魅力と新しいデザインとカラーが融合した、ユニークかつ実用的なシェイプのアイテムが揃いました。

『Pokémon Collection』は第一弾と第二弾の2回に分けて発売され、ポケモンやモンスターボール等をイメージしたアイテムが発売されます。

『Pokémon Collection』専用パッケージ

ストーンウェアはモンスターボール風デザイン、スチールホーロー(EOS)アイテムはピカチュウの尻尾をデザインした専用パッケージ入りです。

※鋳物ホーロー鍋は通常パッケージです。

ポケモン テーブルウェア・セット モンスターボール

直径25cmの白いプレートに、モンスターボールの赤い形状をかたどったプレートと、センターのボタンを模した小さな円いディッシュをセット。

赤いプレートを取り外すと、白いプレートにはピカチュウのシルエットがプリントされています。

白いプレートにメインのお料理、赤いプレートに副菜、センターにソースや付け合わせを盛りつければワンプレートの完成!

ポケモン テーブルウェア・セット マスターボール

マスターボールの上部をイメージした紫のプレートと、ボタンをイメージさせる中央の小さな円形ディッシュ、白い直径25cmのプレートのセット。

白いプレートにメインのお料理、紫のプレートに副菜、センターにソースや付け合わせを盛りつければワンプレートの完成。

紫のプレートを取り外すと、白いプレートにはあの伝説のポケモンのシルエットが……!

ポケモン ココット・エブリィ 18 ネクター (イリディセントツマミ)

ピカチュウを思わせるカラー「ネクター」にオスのピカチュウの尻尾をプリントしたお鍋。

フタにはモンスターボール風のレリーフが施され、虹色に輝くイリディセントツマミにもモンスターボールのアイコンを配置。

効率的に対流が起きる設計で、素材ひとつひとつに熱が均一に行き渡り、多彩な調理法に大活躍します。

コンパクトなので、スマートに収納できるのもココット・エブリィの特徴です。

ポケモン マルミット 22cm シャイニーブラック (イリディセントツマミ)

「シャイニーブラック」のお鍋はグラデーションのないソリッドカラー。

フタには23匹のポケモンと4種類のボールがラインアートで描かれ、ツマミは虹色に輝くイリディセントツマミを採用しています。

丸みを帯びた形の「マルミット」は食材が混ぜやすく、煮込み料理やリゾットなどの調理にぴったりのお鍋です。

ポケモン ケトル・クラシック ネクター

走るピカチュウのシルエットが連なった、スチールホーロー「EOS (Enamel on Steel)」の笛付きケトル。

でんきタイプを思わせるシンボリックなカラー「ネクター」で、ツマミは虹色に輝くイリディセントです。

熱効率の良いしっかりとしたスチールに、つややかなホーローコーティングを施しています。

沸騰サインの笛付きです。

ポケモン スタッキング・マグ (5個入り)

フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、カビゴンのシルエットがプリントされたスタッキング・マグ。

今回のために作られた新しいシェイプで、5色のカラー展開(パーム、オレンジ、ピュリストブルー、ネクター、ブルーベルパープル)。

お子様から大人まで使いやすい200mlサイズで、内側にプリントされたモンスターボールのアイコンがポイントです。

ル・クルーゼのストーンウェアは耐久性に優れており、繊細で美しいデザインでありながら食洗機でのお手入れができる利便性に優れた製品です。

ポケモン スフィア・プレート 17cm (5枚入り)

フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、カビゴンのシルエットとモンスターボールのアイコンがプリントされたプレートセット。

5色のカラー展開(パーム、オレンジ、ピュリストブルー、ネクター、ブルーベルパープル)で、取り分け皿としても使いやすいサイズ感です。

ポケモン スフィア・ライスボール (5個入り)

スタッキング・マグとスフィア・プレート同様、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、カビゴンのシルエットをあしらったライスボールセット。

内側にプリントされたモンスターボールのアイコンがポイントです。

5色のカラー展開(パーム、オレンジ、ピュリストブルー、ネクター、ブルーベルパープル)で、ご飯茶碗としてはもちろん、スープやシリアルなどにも使えます。

鋳物ホーローウェアを初めて使う方もお料理を楽しめる、コレクタブルなコレクション。

機能性とポケモンの世界観を両立したラインナップです。

ル・クルーゼ『Pokémon Collection(ポケモンコレクション)』の紹介でした☆

