ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月7日から全国のゲームセンターなどに順次登場する、サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジー『フラガリアメモリーズ』グッズを紹介します☆

セガプライズ サンリオ『フラガリアメモリーズ』グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650535

投入時期:2024年6月7日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジー『フラガリアメモリーズ』

「ハローキティ」たちを守るフラガリアの”騎士道”を描いた、本格ファンタジー作品です。

そんな『フラガリアメモリーズ』で活躍する”フラガリアの騎士”たちのグッズがセガプライズより登場。

2024年6月のラインナップとして、星型缶バッジ全18種とバスタオル3種が展開されます☆

フラガリアメモリーズ 星型缶バッジ“RED BOUQUET”

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650535

サイズ:全長約7×0.5×6cm

種類:全6種(ハルリット、メロルド、プルース、ロマリシュ、リミチャ、サナー)

赤の大陸にいるフラガリアの騎士「レッドブーケ」たちを描いた星型缶バッジ。

「ハローキティ」に仕える、正義感に溢れる真面目な「ハルリット」や、「マイメロディ」と契約を結んだ「メロルド」など6人のフラガリアが登場します。

「ポムポムプリン」「マロンクリーム」「KIRIMIちゃん.」「ウサハナ」と契約した「プルース」「ロマリシュ」「リミチャ」「サナー」たちのアートが素敵です☆

フラガリアメモリーズ 星型缶バッジ“BLUE BOUQUET”

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650535

サイズ:全長約7×0.5×6cm

種類:全6種(シエロモート、クロード、ウィルメッシュ、クラークステラ、ルタールステラ、ミュンナ)

青の大陸にいるフラガリアの騎士「ブルーブーケ」たちをレイアウトした星型缶バッジ。

「シナモロール」に仕える若き天才騎士「シエロモート」や、「クロミ」と契約した「クロード」も展開されます。

「ウィッシュミーメル」「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」「こぎみゅん」を主(ロード)とする「ウィルメッシュ」「クラークステラ」「ルタールステラ」「ミュンナ」たちに注目です☆

フラガリアメモリーズ 星型缶バッジ“NOIR BOUQUET”

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650535

サイズ:全長約7×0.5×6cm

種類:全6種(バドバルマ、チャコ、アルペック、タッサム、ハンギョン、ピケロ)

黒の大陸にいるフラガリアの騎士「ノワールブーケ」たちのアートを使った星型缶バッジも登場。

ラインナップは「バッドばつ丸」がうっかり雇い入れた、野心家の「バドバルマ」や、「ポチャッコ」が好奇心から仲間にしてしまった「チャコ」など全6種です。

「あひるのペックル」「タキシードサム」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」と契約を結んだ「アルペック」「タッサム」「ハンギョン」「ピケロ」がそれぞれ描かれています☆

フラガリアメモリーズ プレミアムバスタオル

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650535

サイズ:全長約120×0.5×60cm

種類:全3種(RED BOUQUET、BLUE BOUQUET、NOIR BOUQUET)

『フラガリアメモリーズ』に登場するフラガリアの騎士たちが集合した、フルカラーのバスタオル。

物語の舞台となる3つの大陸「レッドブーケ」「ブルーブーケ」「ノワールブーケ」で活躍するフラガリアの騎士たちがそれぞれ描かれています。

フラガリアの騎士たちを象徴するエンブレムを背景に落とし込んだ、美麗アートがポイントです☆

サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジー『フラガリアメモリーズ』で活躍するフラガリアの騎士たちを描いたプライズ。

セガプライズの『フラガリアメモリーズ』グッズは、2024年6月7日より全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティたちに仕える騎士達を描いた缶バッジとバスタオル!セガプライズ サンリオ『フラガリアメモリーズ』グッズ appeared first on Dtimes.