¡ÚTOKYO¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º¡Û²£ÉÍ¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¸¸¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬ÅÐ¾ì♡
¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢TOKYO¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥ºŽ£¤Ï¡¢2024Ç¯6·î14Æü(¶â)~6·î23Æü(Æü)¤Þ¤ÇŽ¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ¥«¥Ì¥ìŽ¥¥Þ¥Ã¥Á¥ãŽ£¤ò±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¸¸¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬10Æü´Ö¤Î¸ÂÄê¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TOKYO¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º
²Á³Ê:1,296±ß(ÀÇ¹þ)
º£²ó¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¸¸¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë½éÅÐ¾ì!
½é²Æ¸ÂÄê¡Ø¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ¥«¥Ì¥ìŽ¥¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡Ù¤ò6·î14Æü(¶â)~6·î23Æü(Æü)¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥Ì¥ì¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö
¡Ú¥â¥í¥¾¥Õ¡Û²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëŽ¢Ç»¤â¤â¤Î¥×¥ê¥óŽ£¤¬¿·ÅÐ¾ì♡
¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ¥«¥Ì¥ìŽ¥¥Þ¥Ã¥Á¥ã
¶â°æ¥·¥§¥Õ¤¬Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿²º¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀ¾ÈøËõÃã¤òÀ¸ÃÏ¤ËÍÏ¤«¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ëËõÃã¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¤È¡¢¥«¥Ì¥ì¤ÎÀ»ÃÏ ¥Ü¥ë¥Éー¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥Í¥°¥ê¥¿¥é¥à¤¬Ì£¤ï¤¤¤Î·è¤á¼ê¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î³°¥«¥êŽ¥Ãæ¥â¥Á¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¯¡¢ÈÎÇä¤ÎÅöÆü¤Ë´ÛÆâ¿ßË¼¤Ç»Å¾å¤²¾Æ¤¤ò¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
1Æü2²ó¤Î»þ´Ö¸ÂÄê¡¢³Æ²ó¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¢ö
¡È¶Ë¾å¤Î¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¡É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î ´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×
①¡Ø¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ¥«¥Ì¥ì¡Ù¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ë
②¥ªー¥Ö¥ó¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç¿ôÊ¬ !
③¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼¼²¹¤ÇÎä¤Þ¤¹
¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Éü³è!
ÈÎÇäÅ¹:TOKYO¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹
´ü´Ö:2024Ç¯6·î14Æü(¶â)~6·î23Æü(Æü)
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¼êÅÚ»º¤Ë
º£²ó¤ÏŽ¢TOKYO¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥ºŽ£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ¥«¥Ì¥ìŽ¥¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¸¸¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ëº£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥«¥Ì¥ì¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¢¡Ø¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º ¥«¥Ì¥ìŽ¥¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¼«Ê¬¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹~!