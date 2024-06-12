【週刊少年マガジン 28号】
6月12日 発売
価格：400円

　講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 28号」を本日6月12日に発売した。価格は400円。表紙とグラビアは、櫻坂46の森田ひかるさんが飾る。

　28号の巻頭カラーには、新連載「ラブフォーティ」が登場。将棋少年がテニスに出会い才能を転換する王道スポーツマンガがスタートする。また、センターカラーには実写映画の全国公開が8月2日に決定している「赤羽骨子のボディガード」が掲載されており、抽選で「赤羽骨子FES.（完成披露試写会）」に30名を招待する企画も実施される。

　なお「あひるの空」は作者の体調不良、「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」、「シャングリラ・フロンティア」、「生徒会にも穴はある！」は作者取材のため休載となっている。

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