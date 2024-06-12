「週刊少年マガジン 28号」本日発売！巻頭カラーは新連載「ラブフォーティ」櫻坂46の森田ひかるさんが表紙とグラビアに登場
【週刊少年マガジン 28号】
6月12日 発売
価格：400円
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.
6月12日 発売
価格：400円
講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 28号」を本日6月12日に発売した。価格は400円。表紙とグラビアは、櫻坂46の森田ひかるさんが飾る。
28号の巻頭カラーには、新連載「ラブフォーティ」が登場。将棋少年がテニスに出会い才能を転換する王道スポーツマンガがスタートする。また、センターカラーには実写映画の全国公開が8月2日に決定している「赤羽骨子のボディガード」が掲載されており、抽選で「赤羽骨子FES.（完成披露試写会）」に30名を招待する企画も実施される。
なお「あひるの空」は作者の体調不良、「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」、「シャングリラ・フロンティア」、「生徒会にも穴はある！」は作者取材のため休載となっている。
今週の #マガジン は?- 週刊少年マガジン公式 (@shonenmagazine1) June 11, 2024
2号連続 #櫻坂46 祭り第一弾? #森田ひかる さんがめじるし！
新連載『ラブフォーティ』開始！ #週刊少年マガジン は水曜日発売！ pic.twitter.com/4YBVxTMskK
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