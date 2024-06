「Ramen Dream 桐麺」桐谷店主。年商1億円の人気店を育てるも、マネージャー業に仕事が変わるなかで虚しさが生じ、「計画的サヨナラ」を決意したが…(筆者撮影)

大阪は阪急電鉄・神崎川駅から徒歩12分のところに、大阪でトップレベルの人気を誇る行列店があった。「桐麺 本店」だ。

大阪・福島の行列店「ラーメン人生 JET」出身の店主・桐谷尚幸さんが2014年12月にオープンしたお店。「食べログ百名店」にも毎年選ばれ、日本最大級のラーメン専門クチコミサイト「ラーメンデータベース」では大阪府総合1位に輝いたこともある名店だ。



昨年閉店した「桐麺 本店」(筆者撮影)

そんな「桐麺」が昨年1月に突然閉店を発表した。

お知らせです。

「桐麺本店」「中華そば桐麺」「桐ちゃん製麺」今ある桐麺3店舗 2023年7月末に閉店します。

桐家は兵庫県加西市に引っ越し、夢のラーメン屋付き住居で自分のラーメンの究極を追う「Ramen Dream 桐麺」として家族で出発します。

7月末まで大阪桐麺がんばります!

麺 for all All for 麺