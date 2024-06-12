¡Ö¥´¥Û¥ó¡ª ¤È¤¤¤¨¤ÐÎ¶³Ñ»¶¡×¤«¤é¡È¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ£¡É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì
Î¶³Ñ»¶¤Ï6·î10Æü¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤°»¡×¤ÎÌ£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢6·î17Æü¤è¤êTVCM¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¡Æ¯¤¯¿Í¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÊÓ¡×¤È¡¢WebCM¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¡ÀÄ¤ÎÅÐ¾ìÊÓ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡©
¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥óÌ£¡Ù¡ØËõÃã¥Ï¡¼¥ÖÌ£¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤Î¤É¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤Î¤É°»»Ô¾ìÇä¾åNo.1¢¨¤Î¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê°»¡×¤ÎÌ£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Î³¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤äÀ¼¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âçÓ¤á¤¿¤Þ¤ÞÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤Î¤É¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä°»¤Î´Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢¤Î¤É¤ÎÄ´»Ò¤ä¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤Î¤É¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¡Ê2023Ç¯4·î¡Á2024Ç¯3·î¡Ë¤Î¤É°»»Ô¾ìSKUÊÌÈÎÇä¶â³Û
¢£ÀÄ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê°»¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥óÌ£¡Ù¤ä¡ØËõÃã¥Ï¡¼¥ÖÌ£¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¡¢¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀÄ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê°»¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¾®Î³¤ÊÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥óÁ°¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤äÀÜµÒ¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢»Å»öÃæ¤Î¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ë¥µ¥Ã¤È¼ê·Ú¤ËçÓ¤á¤Æ¤Î¤É¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Î¤É¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë°»¥¿¥¤¥×¤È¥µ¥Ã¤ÈçÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¶³Ñ»¶¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¼¤Ò¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡¦Î¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê°»¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¡£
¡¦¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡¦°»¤è¤ê¤â¾®Î³¤ÇÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Î¤É¥±¥¢¡£
¡¦ÆÃ¼ìÀ½Ë¡¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¤ò´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿Î¶³Ñ»¶¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÇÛ¹ç¡£
¡¦¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¡£
¡¦Î¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê°»¤è¤ê´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡£
¡¦¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëÆþ¤ê¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Î¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¡¦¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§216±ß
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¡¦¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.ryukakusan.co.jp/tablet
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë