¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡»þ´Ö¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤Ï
¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤Ï5·î29Æü¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤ÇÀ®¸ù¡¡¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ê¤â¤É¤¹¡¡»þ´Ö´ÉÍýÂçÁ´¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¼Ô¤ÎÎ×¾²¿´Íý»Î¤ÎÃæÅçÈþÎëÀèÀ¸¤Ï¡¢»þ´Ö´ÉÍý½Ñ¤ÎÀìÌç²È¡£³Ø¹»¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ö»þ´Ö´ÉÍý½Ñ¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤³¤Î1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Ç³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¡¢Ã¦Àþ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¢¡³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ö»þ´Ö´ÉÍýË¡¡×¡£¼Â¤ÏÄ¶¤à¤º¤«¤·¤¤
¢¡¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤¬¤ï¤«¤ë
¢¡¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¡¢»þ´Ö¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î²ò·èË¡
¢¡»þ´Ö´ÉÍý¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¹¡¼¤×¤â¤À¡×
¢¡¤¢¤Ê¤¿¤Î»þ´Ö¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ä¤
¢£¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©
¡Ö»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤»¤¤¡×¤ÈÄ¹¤é¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤À¤È¡¢¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢¼Â¤Ï»þ´Ö´ÉÍý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤·¤¯¤ß¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£º¤¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¹¡¼¤×¤â¤À¡×¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ
¡Ö»þ´Ö´ÉÍý¡×¤Ï¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ£»¨¤Êµ¡Ç½¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤ï¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢³«»Ï¤«¤é´°Î»¤Þ¤Ç4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¤È¤ê¤«¤«¤ê¡×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×2¤Ï¡Ö¥×¥é¥ó¡¦·×²èÎ©¤Æ¡×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×3¤Ï¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¿ÊÄ½¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×4¤Ï¡ÖÃ¦ÀþËÉ»ß¡¦¤ä¤ê¤Ì¤¯¡×¡£
¤³¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¹¡¼¤×¤â¤À¡×¡¢¤³¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤¤¤Ä¤âÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÇº¤ß¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ç²ò·è
¥Þ¥ó¥¬¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó²ñ¼Ò°÷¤Þ¤Ç¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢³ØÀ¸¤«¼Ò²ñ¿Í¤«¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Â¤ÏÇº¤ß¤Î²ò·èË¡¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌòÎ©¤Ä»þ´Ö´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¼êÄ¢¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦ËþºÜ
¡ÖÁáµ¯¤ºîÀï¡×¡Ö¥â¥Î¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡Ö¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÎÇÄ°®Ë¡¡×¡Ö10Ê¬¥Ö¥í¥Ã¥¯·×²èÉ½¡×¡ÖTODO¥ê¥¹¥È¤Îºî¤êÊý¡×¡ÖÃí°Õ»ýÂ³·±Îý¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿Þ²ò¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ä¤
4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¡£¥ì¡¼¥À¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Î¥¿¥¤¥×¤È²ò·èË¡¤¬¥º¥Ð¥ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡þÃø¼Ô¡§ÃæÅçÈþÎë¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¡¤ß¤¹¤º¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1978Ç¯Ê¡²¬À¸¤Þ¤ì¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£¿´Íý³ØÇî»Î¡Ê¶å½£Âç³Ø¡Ë¡£
ÀìÌç¤Ï»þ´Ö´ÉÍý¤ÈADHD¤ÎÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡£º£ºî¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ê¤ó¤ê¤ó¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈîÁ°Àº¿À°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ê¤É¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÃæÅç¿´ÍýÁêÃÌ½ê ½êÄ¹¡£Â¾¤Ë¡¢¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö´Ä¶³ØÉÜ¤Ë¤Æ³Ø½Ñ¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¤ª¤è¤ÓÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ÈîÁ°Àº¿À°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Î×¾²¸¦µæÉôÈó¾ï¶Ð¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ï¡ØÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö´ÉÍý¥ï¡¼¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÀ±ÏÂ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØADHDÇ¾¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë»ä¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡Ù¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡¡Àº¿ÀÏÀ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¡ÅÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤¯¤ß¡×¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡¢ËÜ½ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´47ºý¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë3²ó½Ð±é¤ä¡¢Ä«Æü¿·Ê¹°åÎÅ¥µ¥¤¥È¥¢¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤Î¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¤â¿Íµ¤¤È¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡þ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬²È¡£Á°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤à¤¤Î»þ´Ö´ÉÍýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡¡Àº¿ÀÏÀ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤ÇÅÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤¯¤ß¡×¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Î¥Þ¥ó¥¬¤âÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¶á´©¡Ø48ºÐ¤«¤é¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¶¯²½½ñ¡£¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ç²½¤±³è¡£¡Ù¤âÂç¹¥É¾¡£¤à¤º¤«¤·¤¤¼ÂÍÑ¾ðÊó¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤æ¤ë¤¤¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯´ÊÃ±¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£½ñ»ï³µÍ×
¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤ÇÀ®¸ù¡¡¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ê¤â¤É¤¹¡¡»þ´Ö´ÉÍýÂçÁ´¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÃæÅçÈþÎë
¥Þ¥ó¥¬¡§¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è
¥µ¥¤¥º¡¢¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§A5È½¡¢224¥Ú¡¼¥¸
Äê²Á¡§1,650±ß
È¯Çä¡§2024Ç¯5·î29Æü
È¯¹Ô¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4074569876
¡Ú³ÚÅ·¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/17842590/
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë