4¡î¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½éÅÐ¾ì

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SV¡ÊK18YGc/Ptc¡Ë Necklace / Topaz 26,400±ß
K10WG/SV¡ÊPtc¡Ë Necklace / Topaz 37,400±ß¡¡
K10WG¡¡Bracelet / Topaz 33,000±ß
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From left
SV¡ÊPTc¡Ë Necklace / Topaz 26,400±ß¡¡
SV¡ÊPTc¡Ë Pierced Earrings / Topaz 26,400±ß
SV¡ÊPTc¡Ë Earrings / Topaz 26,400±ß¡¡
SV¡ÊPTc¡Ë Ring set / Topaz 28,600±ß
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From left
SV¡ÊK18YGc¡Ë Necklace / Peridot / Topaz / Amethyst 24,200±ß
SV¡ÊK18YGc¡Ë Pierced Earrings/ Peridot / Topaz / Amethyst 24,200±ß
SV¡ÊK18YGc¡Ë Earrings/ Peridot / Topaz / Amethyst 24,200±ß
SV¡ÊK18YGc¡Ë Ring set / Peridot / Topaz / Amethyst¡¡26,400±ß
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