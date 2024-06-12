Áòµ·¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤¯¤é¹õ¤Ç¤â¥À¥á¡£Çò¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×Êì¤«¤é¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤¿¡ÚNG¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û¤Ã¤Æ¡ª¡©
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ï³°½Ð»þ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ú´§º§Áòº×»þ¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¤ªÁò¼°¤Ë¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯É¬¿Ü¡ª µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ
»ä¤Ï50Âå¤Î¥Ñー¥È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤òµ¡¤Ë¡¢³°½Ð»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥Þ¥¹¥¯¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥éー¤äÌÏÍÍÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¤Î¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤è¤ê»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÅ¤Ã»Ò¤Î·ëº§¼°¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥ìー¥¹ÌÏÍÍ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯Áª¤Ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1ÅÙ¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Áòµ·¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ò¸«¤ÆÊì¤¬¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³
¤¢¤ëÆü¡¢µÞî±Êì¤Î·»Äï¤ÎÁòµ·¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¯µ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿»ä¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ú¹õ¡Û¤Î¥Þ¥¹¥¯¡£
¡Ö¤ªÁò¼°¤Ë¤Ï¹õ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª ÁÓÉþ¤ä·¤¤ä¥«¥Ð¥ó¤â¹õ¤À¤·¡¢¹õ¤ÇÂ·¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤è¤Í¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÅöÆü¡¢Áòµ·¾ì¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢»ä¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤¿¤¢¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡Øº£»þ¤Î¼ã¤¤»Ò¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤ï¤è¡£Çò¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡ª ¤ªÁò¼°¤Ë¹õ¥Þ¥¹¥¯¤Ã¤Æ¾ì°ã¤¤¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¾Ç¤Ã¤¿»ä¤¬²ñ¾ì¤ò¸«²ó¤¹¤È¡¢³Î¤«¤Ë¹õ¥Þ¥¹¥¯¤Î¿Í¤Ï1¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÇò¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÁòµ·¾ì¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¡¢Çò¥Þ¥¹¥¯¤òÇã¤¤¤ËÁö¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸åÆü¡¢¥Þ¥Êー¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸ø¼°¤Ê¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë
¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤äÊÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢TPO¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥Êー¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Hinano.N