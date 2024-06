【チビマルゴジラシリーズ No.801 ゴジラ (1989)70周年記念バージョン】発売日:3月31日参考価格:4,620円セール価格:3,491円

Amazonは、フジミ模型から発売中のプラモデル「チビマルゴジラシリーズ No.801 ゴジラ (1989)70周年記念バージョン」を参考価格から24%オフの3,491円で販売している。

本商品は、1989年に公開された「ゴジラVSビオランテ」に登場するゴジラをデフォルメし、完全新金型でプラモデル化したもの。口、首、手足、尾など主要部が可動する。

工具、接着剤不要で組み立てられ、4色のカラー成型とシールが付属するため、初心者でも劇中イメージを再現できる。初回限定特典として各部が可動するビオランテ触手パーツが付属。また、70周年記念特典「特製B5クリアファイル&紙製コースター」もついている。

※この商品は日本製です。

※この商品は、組み立てが必要なプラスチックモデルキットです。

TM & (C) TOHO CO., LTD.