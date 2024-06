ローソンが展開する「MACHI cafe+(マチカフェプラス)」から、新メニュー「グリーンスムージー」が登場。

店内の厨房設備で手作りされた、国産ケールと生バナナの自然な味わいが楽しめるスムージーです☆

ローソン「MACHI cafe+」グリーンスムージー

発売日:2024年6月11日(火)

価格:380円(税込)

販売店舗:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、新潟県内の「MACHI cafe+」導入店舗

ローソンが展開する「MACHI cafe+(マチカフェプラス)」から、新メニュー「グリーンスムージー」が登場。

国産ケールと生のバナナを組み合わせ、店内の厨房設備を使って手作りで提供する「MACHI cafe+」の「グリーンスムージー」は、クセがなく飲みやすい健康的な味わいが特長です。

健康意識の高まりを受け、野菜の入ったスムージーを開発しようと、1年前から構想されていました。

朝食代わりに購入する人も多い「MACHI cafe+」のスムージーは、食事代わりになる栄養価の高い野菜入り商品もニーズがあると考えて開発。

冷凍野菜や生の葉野菜、組み合わせるフルーツの種類などを使って試行錯誤を繰り返した結果、「国産ケールとバナナと氷だけ」の、シンプルなグリーンスムージーにたどり着きました。

ケールは安定した味と品質を実現するため、100%国産のケールを使用したFANCL社の青汁を使用。

バナナは生のものを使い、注文が入ってから皮をむいてブレンダーにかけるこだわりのメニューです!

クセがなく、飲みやすい味わいと共に、鮮やかなグリーンの色も楽しめます。

国産ケールとバナナと水だけの、シンプルなグリーンスムージー。

ローソンの「MACHI cafe+」グリーンスムージーは、2024年6月11日より発売です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国産ケールとバナナと水だけで作るシンプルな美味しさ!ローソン「MACHI cafe+」グリーンスムージー appeared first on Dtimes.