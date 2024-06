BetaNewsは6月10日(米国時間)、「Microsoft is making it possible to access your smartphone from File Explorer in Windows 11」において、MicrosoftがWindows 11のファイルエクスプローラーから直接スマートフォンにアクセスできる新機能を開発中であることを伝えた。この新機能により、Windows 11ユーザーはPCとモバイルデバイス間のデータのやり取りをシームレスに行えるようになる可能性がある。

Microsoft is making it possible to access your smartphone from File Explorer in Windows 11○新たなデバイス連携の可能性Windows 11とモバイルデバイスを連携する方法としてPhone Linkアプリが提供されているが、新たにファイルエクスプローラーにスマートフォンの内容を閲覧できる機能が追加される可能性があることがわかった。この機能は、Windowsの隠された機能を定期的に発見しているX(旧Twitter)のPhantomOcean3(@PhantomOfEarth)氏によって発見されたもの。同氏の投稿によると、クロスデバイスエクスペリエンスホスト(Cross Device Experience Host)の将来のアップデートでモバイルデバイスをファイルエクスプローラーで表示できるようになるという。さらに「すべてのファイルへのアクセス許可の要求(All files access permisson request)」というWindows 11のダイアログも投稿されており、Windows 11がユーザーに対してアクセス許可を設定するよう促す内容が示されている。本稿時点ではこれ以上の情報がないため、どの開発チャネルで試されているのか、正式にリリースされるのかは不明とされている。Windowsとモバイルデバイス間でのデータ転送を容易にする便利な機能であるため、正式採用されることが期待されている。