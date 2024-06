コンビニで買える スターバックス の新シリーズ「スターバックス ME MOMENT」が誕生!ティー×果汁が楽しめる『ティーレモネード』『トロピカルピンク』の2種類が、6月18日(火)から全国のセブン-イレブン限定でお目見えします。コンビニで買えるスタバの新シリーズが登場コンビニで手軽に買えるサントリーのスタバシリーズの新作「スターバックス ME MOMENT」は、ペットボトル入りのリフレッシュメントドリンクです。

“いつもの日常をカラフルに彩るわたしだけのひととき”をコンセプトに、ティー×果汁のハーモニーが織りなすフルーティーな飲み心地と心が躍る鮮やかなカラーが楽しめますよ。柑橘が爽やかな『ティーレモネード』「スターバックス ME MOMENTティーレモネード 」(税別168円)は、爽快なレモン&白ぶどうの果汁にディンブラティーを合わせ、余韻にほのかなゆずの香りをプラス。柑橘の風味が全体を包み込む、爽やかな味わいです。リゾート気分を演出する『トロピカルピンク』「スターバックス ME MOMENTトロピカルピンク」(税別168円)はアップル、ピーチの果汁とハイビスカスティー、スイカ、マンゴスチンなどのトロピカルな香りを組み合わせ。爽やかな酸味とやさしい甘さがほどよく調和したノンカフェインドリンクです。まるでリゾートに出かけたような、気持ちが高まる味わいが楽しめるそうですよ。心が躍るカラフルなラベルが目印2種類とも、みずみずしい果汁感×重なり合ういくつものフルーツの香りが表現された、心躍るカラフルで透明感のあるラベルが目印です。色彩豊かなラベルにブランドを象徴するロゴを大きく配置することで、スタバと一緒にいつでもどこでも、華やかに彩られた自分だけの時間“ME MOMENT”が感じられるようデザインされているのだとか。『スターバックス ME MOMENT』は6月18日(火)から全国のセブン-イレブンで販売がスタート。手軽においしくリフレッシュしたい人は、お近くのセブン-イレブンをチェックしてくださいね。※表示価格は希望小売価格です。※一部の店舗では取り扱いがない場合があります。スターバックス 公式サイトhttps://www.starbucks.co.jp/oos/huc/参照元:Starbucks Corporation プレスリリース