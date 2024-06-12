パリ五輪メンバー発表前最後の一戦！ 大岩ジャパンがU-23アメリカ代表戦のスタメン発表
大岩剛監督率いるU-23日本代表は現地11日に行われるU-23アメリカ代表との国際親善試合に先立ち、スターティングメンバーを発表した。
アメリカ遠征中のU-23日本。7日にも非公開で対戦したU-23アメリカとの再戦では藤田譲瑠チマらが先発。松木玖生や佐野航大らはサブに回った。
パリ・オリンピックメンバー発表前最後の一戦となるこのU-23アメリカ戦。選手たちにとっては結果とともに、最後のアピールチャンスとなる。
試合はアメリカのチルドレンズ・マーシー・パークで行われ、日本時間9時5分にキックオフだ。
◆先発
GK
1.小久保玲央ブライアン
DF
2.半田陸
3.西尾隆矢
21.大畑歩夢
22.高井幸大
MF
7.山本理仁
8.藤田譲瑠チマ
14.三戸舜介
18.斉藤光毅
FW
9.藤尾翔太
13.荒木遼太郎
◆ベンチ
GK
23.鈴木彩艶
12.野澤大志ブランドン
DF
4.関根大輝
5.チェイス・アンリ
15.鈴木海音
16.内野貴史
MF
6.川粼颯太
10.佐藤恵允
11.佐野航大
17.松木玖生
20.平河悠
25.松村優太
FW
19.細谷真大
アメリカ遠征中のU-23日本。7日にも非公開で対戦したU-23アメリカとの再戦では藤田譲瑠チマらが先発。松木玖生や佐野航大らはサブに回った。
パリ・オリンピックメンバー発表前最後の一戦となるこのU-23アメリカ戦。選手たちにとっては結果とともに、最後のアピールチャンスとなる。
◆先発
GK
1.小久保玲央ブライアン
DF
2.半田陸
3.西尾隆矢
21.大畑歩夢
22.高井幸大
MF
7.山本理仁
8.藤田譲瑠チマ
14.三戸舜介
18.斉藤光毅
FW
9.藤尾翔太
13.荒木遼太郎
◆ベンチ
GK
23.鈴木彩艶
12.野澤大志ブランドン
DF
4.関根大輝
5.チェイス・アンリ
15.鈴木海音
16.内野貴史
MF
6.川粼颯太
10.佐藤恵允
11.佐野航大
17.松木玖生
20.平河悠
25.松村優太
FW
19.細谷真大