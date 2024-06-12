パリ五輪メンバー発表前最後の一戦！ 大岩ジャパンがU-23アメリカ代表戦のスタメン発表

写真拡大

大岩剛監督率いるU-23日本代表は現地11日に行われるU-23アメリカ代表との国際親善試合に先立ち、スターティングメンバーを発表した。

アメリカ遠征中のU-23日本。7日にも非公開で対戦したU-23アメリカとの再戦では藤田譲瑠チマらが先発。松木玖生や佐野航大らはサブに回った。

パリ・オリンピックメンバー発表前最後の一戦となるこのU-23アメリカ戦。選手たちにとっては結果とともに、最後のアピールチャンスとなる。

試合はアメリカのチルドレンズ・マーシー・パークで行われ、日本時間9時5分にキックオフだ。

◆先発

GK

1.小久保玲央ブライアン

DF

2.半田陸　

3.西尾隆矢　

21.大畑歩夢　

22.高井幸大　

MF

7.山本理仁　

8.藤田譲瑠チマ

14.三戸舜介　

18.斉藤光毅　

FW

9.藤尾翔太　

13.荒木遼太郎　

◆ベンチ

GK

23.鈴木彩艶

12.野澤大志ブランドン

DF

4.関根大輝

5.チェイス・アンリ

15.鈴木海音

16.内野貴史

MF

6.川粼颯太

10.佐藤恵允

11.佐野航大

17.松木玖生

20.平河悠

25.松村優太

FW

19.細谷真大