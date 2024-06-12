・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．９０ドル（＋０．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３２６．６ドル（－０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９１３．３セント（－６３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６２６．５０セント（＋１９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４９．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７８．００セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９２．７５（＋１．３６）

出所：MINKABU PRESS