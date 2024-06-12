１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．９０ドル（＋０．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２６．６ドル（－０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１３．３セント（－６３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２６．５０セント（＋１９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４９．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７８．００セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．７５（＋１．３６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．９０ドル（＋０．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２６．６ドル（－０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１３．３セント（－６３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２６．５０セント（＋１９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４９．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７８．００セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．７５（＋１．３６）
出所：MINKABU PRESS