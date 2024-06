山手線の車内自動アナウンスを認識！サゼクサバース／AiryMedia「トレイントレカくじ」

ゼクサバースとAiryMediaは、2024年6月11日、音響技術を活用した最新のデジタル体験プラットフォーム「トレイントレカくじ」をリリースしました。

ゼクサバースとAiryMediaは、2024年6月11日、音響技術を活用した最新のデジタル体験プラットフォーム「トレイントレカくじ」をリリース!

このサービスは、山手線の車内自動アナウンス「次は◯◯〜」を認識させることで、スクラッチくじにチャレンジできるというとてもユニークな体験を提供します。

トレイントレカくじ Webサイト:https://kuji.life

(スマートフォン限定、最新バージョンのWebブラウザChromeまたはSafariをお使いください)

※電車内のネットワーク状況や上記以外のWebブラウザ、アプリ内ブラウザでは動作しない場合があるのでご注意ください

「トレイントレカくじ」は、山手線を利用するすべての方々に楽しめる、新しいデジタルエンターテインメントです。

利用者は、山手線の車内自動アナウンスを画面指示に従ってスマホに聞かせることで、スクラッチくじにチャレンジすることができます。

スクラッチくじの結果に応じて、GOLD、SILVER、BRONZEのNFTが獲得可能です。

※本サービスは、東日本旅客鉄道とは一切関係ありません。

サービスの特徴

インタラクティブな体験: 山手線の車内アナウンスを利用することで、日常の移動時間を楽しくする新しい体験。

NFTの獲得: スクラッチくじに挑戦して、GOLD、SILVER、BRONZEのNFTを手に入れることができます。

さらなる楽しみ: 獲得したNFTをトレクー交換所(ZEXAVERSE TOKYO)に持っていくとポケカなどの紙製トレカがもらえるくじにチャレンジできます。

NFTと連動した新しい体験

「トレイントレカくじ」の使い方

NFT(Non-Fungible Token)とは、「代替不可能なトークン」のことで、偽造や改ざんが出来ないのが大きな特徴です。

獲得したNFTは、ZEXAVERSE TOKYOで、それぞれのNFTの種類に応じて、さらにくじを引くことができます。

GOLDのNFTでは3回、SILVERのNFTでは2回、BRONZEのNFTでは1回のくじ引きが可能です。

くじの結果に応じて、貴重なポケカが手に入るチャンスがあります。

ZEXAVERSE TOKYO ゼクサバース東京

https://tracouhunter.jp/

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目3-12 マロニエゲート銀座3 3F

営業時間:11:00〜21:00

AiryMedia(エアリーメディア)の仕組み

AiryMediaは、スマートフォンが音声をキャッチすることで新しい体験を生み出すサービスです。

例えば、電車内や店舗内の音を認識して、様々なチャレンジやサービスに参加することができます。

音が聞こえる場所なら、どこでも応用可能です。

