善玉菌を取り込める体験型リトリート施設！ネオナチュラル「ホーリーファンガス」

ネオナチュラルは、スキンケア原料の一部を栽培している岐阜県郡上市母袋地区の自社有機農場に、体験型リトリート施設「ホーリーファンガス」をオープンしました。

ネオナチュラル「ホーリーファンガス」

所在地 :〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

施設 :オートキャンプサイト×3、ファームログキャビン×2、

田んぼキャンプサイト×2、ペットOKグループキャンプサイト×1、

渓流サイト×1、ショップ、貸切スパ&サウナ×2棟、

ピザ釜&デッキ 他

アクティビティ:有機ハーブ収穫体験、里山散策、ネイチャーヨガ、

化粧水作り、四季を通して里山ならではの自然体験

予約 :日本最大級のキャンプ場検索サイト

「なっぷ」より

https://www.nap-camp.com/gifu/16266

※お客様評価★4.93(5点満点中)を獲得しています

(2024年6月7日時点)

天然水スパ&サウナ、ハーブ収穫体験、里山散策等を通して善玉菌を取り込み、身体の内外から美しくなれる施設です。

\丸一日貸し切りのリターンも!クラウドファンディング実施/

アクティビティの構想は100以上!クラウドファンディングを通して、オーダーメイド体験型施設を目指しています。

自然アクティビティの数々をより充実させたいという想いから、クラウドファンディングに挑戦します。

クラウドファンディングサイト:

https://camp-fire.jp/projects/view/747859?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

実施期間:All-In方式、2024年8月18日までに集まった金額

目標金額:80万円

資金使途:施設拡大のための耕作放棄地整備費用、

近隣河川をつなぐ橋の修理費用、屋内施設の建築費用、

アクティビティ備品、教材の準備費用、

地元講師、地方からの招へい費用、会場費用および運営費

