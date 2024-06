横浜駅きた西口直結徒歩3分！ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT

2024年6月20日(木)にTHE YOKOHAMA FRONT 2階レストランフロアに「ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT」がオープンします。

ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT

・オープン日: 2024年6月20日(木)

・所在地 : 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-41

THE YOKOHAMA FRONT 2階

・電話番号 : 045-290-2010

・営業時間 : 11:00〜20:00 ※買取査定は19:00受付終了

・定休日 : 施設の営業日に準じます

・アクセス : 東急東横線・みなとみらい線・JR京浜東北線(根岸線)・

JR東海道本線・JR横須賀線・JR横浜線(根岸線)・

JR湘南新宿ライン・JR上野東京ライン・京浜急行電鉄本線

「横浜駅」きた西口(はまレールウォーク直結)徒歩3分

横浜市営地下鉄ブルーライン「横浜駅」徒歩8分

相鉄本線「横浜駅」徒歩9分

・URL :

https://www.rodeodrive.co.jp/shop/t/t101297/

ロデオドライブは、2024年6月20日(木)にTHE YOKOHAMA FRONT 2階レストランフロアに「ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT」オープン!

■ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT

2024年3月に開業した横浜駅直結の新スポット「THE YOKOHAMA FRONT」2階レストランフロアにオープンします。

店舗は神奈川最大のターミナル駅「横浜駅」きた西口から、はまレールウォークを利用し徒歩3分の場所に位置し、駅構内やバスロータリーからも雨に濡れることなくアクセス出来ます。

ブランド品の買取はもちろん、腕時計やバッグ、ジュエリー・貴金属の販売、修理やメンテナンスなどのお困り事も相談可能です。

■出店の背景

リユースの市場規模は、SDGsへの意識の高まりやフリマアプリの急激な普及などにより右肩上がりとなっています。

また、世界情勢の影響による円安や金相場、物価高騰の流れを受け、貴金属の売却や値頃な中古ブランド品を求める「リユース需要」が高まりをみせています。

オープンします「ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT」が位置する横浜駅西口エリアは、東西往来の利便性向上のため整備され、リニューアルや新たな商業施設が次々と誕生。

CIAL横浜や相鉄ジョイナスのリニューアル、NEWoMan横浜、そしてビジネスと居住空間が一体となった「THE YOKOHAMA FRONT」など、再開発により賑わいを増しています。

同社ではこの立地特性を生かし、これまで利用されていますお客様はもちろんのこと、日常的に横浜駅を利用の皆様との新たな出会いの場となれるよう接点を強化。

厳選した腕時計やバッグ、ジュエリー、貴金属が並ぶ

落ち着いた雰囲気の商談スペース

■THE YOKOHAMA FRONT/ザ ヨコハマ フロント

THE YOKOHAMA FRONTは国内初の国家戦略住宅整備事業による「横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業」として建設された、地上43階建ての「THE YOKOHAMA FRONT TOWER」内、NEWoMan横浜から伸びる「はまレールウォーク」から直結のレジデンス併設型の商業施設です。

■横浜エリアに4店舗目

同社が運営する「ロデオドライブ」は、1989年に横浜元町に一号店をオープンし、横浜と都内を中心に店舗展開をしています。

今回の「ロデオドライブ THE YOKOHAMA FRONT」は、元町本店、横浜関内店、買取サロン そごう横浜に続き、横浜エリアで4店舗目となります。

■オープン記念キャンペーン開催

オープンを記念いたしまして腕時計の電池交換を特別価格1,100円(税込)にて承るキャンペーンを開催します。

・期間:2024年6月20日(木)〜7月20日(土)

・概要:腕時計の電池交換を一本1,100円(税込)で承ります。

※ブランド、モデルにより一部対象外となる場合があります。

※お一人様何点でも利用できます。

