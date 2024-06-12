１２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※フィリピン市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：テンポスＨＤ<2751>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，エニーカラー<5032>，ウエスコＨＤ<6091>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，ジャパンＭＡ<9236>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



出所：MINKABU PRESS