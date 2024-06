ピクサー作品の中でもとくに泣ける名作のひとつで、少女ライリーの頭の中で無限に広がる感情たちの世界を舞台にした『インサイド・ヘッド』の続編『インサイド・ヘッド2』

全米公開を目前に控えた日本時間6月11日(火)[現地時間:6月10日(月)]に、アメリカ・ロサンゼルスの由緒正しき劇場、エル・キャピタン・シアターにてUSプレミアが開催されました。

あわせて、ピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサーのピート・ドクターさん、そんなピートに抜擢され、『インサイド・ヘッド2』の監督を務めたケルシー・マンさん、そしてプロデューサーを務めたマーク・ニールセンさんら豪華制作陣の来日が決定!

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』USプレミアレポート

全世界が涙した『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』など、数々の心温まる感動の物語を贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

世界中の誰もが共感でき、深く感動できる物語が高く評価され、制作スタジオとしてアカデミー賞®長編アニメーション賞を最多受賞しているピクサーが新たに贈り出す『インサイド・ヘッド2』が2024年8月1日(木)に劇場公開となります。

“感情の世界”を舞台に、あなたの中にもいる“感情たち”の感動の物語が9年ぶりに描かれる『インサイド・ヘッド2』

この度、ピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサーのピート・ドクターさん、そんなピートに抜擢され、『インサイド・ヘッド2』の監督を務めたケルシー・マンさん、そしてプロデューサーを務めたマーク・ニールセンさんら豪華制作陣の来日が決定!

『インサイド・ヘッド2』の日本公開に向けて、前作公開時以来9年ぶりの来日となるピート・ドクターさんは「日本の人々はピクサーの映画を愛してくれています。それは素晴らしいことですし、本当に嬉しいです」と日本のファンにメッセージを贈っています。

あなたの中にも広がるカラフルでユニークな感情たちの世界を舞台に、明るくて優しい女の子・ライリーの頭の中で子供の頃から彼女の幸せを見守るヨロコビ、カナシミ、ムカムカ、ビビリ、イカリら感情たちの奮闘の物語を描き、アカデミー賞®長編アニメーション賞を受賞した前作『インサイド・ヘッド』の公開から9年。

これまで様々な名作を生み出してきたピクサーが新たに贈り出すのは、大人になると増えていく感情をテーマに成長して新たな壁に直面するライリーの物語を描いた“大人が泣ける”感動作です。

全世界を感動に包んだ前作でのプロモーション以来9年ぶりの来日となるピート・ドクターさんは「アメリカでは、アニメーションは子供のものだと思われていることが多いですが、日本では違っていて、あらゆる世代に受け入れられています。もちろん子供たちも作品を見るだろうけど、私たちは子供に向けてだけじゃなく、大人も楽しめるように映画を作っています」と日本のファンに向けた熱いメッセージを寄せています。

『モンスターズ・ユニバーシティ』などでストーリースーパーバイザーとして実力を磨いてきたケルシー・マン監督は、「大きなスクリーンで、映画館で公開されるのがとても楽しみです。ライリーが成長し、彼女の世界は大きく広がっています。皆さんに観てもらえるのが待ちきれないです!」と、『カールじいさんの空飛ぶ家』や『インサイド・ヘッド』、『トイ・ストーリー4』など様々なピクサーの名作に携わり本作ではプロデューサーを務めるマーク・ニールセンさんは5年ぶりの来日について「日本の皆様がこの映画を観に来てくれることを願うばかりです。もし『インサイド・ヘッド』を気に入ったのなら、この映画もきっと気に入ってくれると信じています」と、日本での公開を心待ちにする気持ちを明かしています。

マヤ・ホークら豪華キャスト陣登壇で大盛り上がり!USプレミア開催

全米公開を目前に控えた日本時間6月11日(火)[現地時間:6月10日(月)]に、アメリカ・ロサンゼルスの由緒正しき劇場、エル・キャピタン・シアターにてUSプレミアが開催されました。

これまでも様々な大ヒット作品を生み出してきたピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサーのピート・ドクターさん、本作で初の長編作品の監督を務めたケルシー・マンさん、ピクサーから数多くの大ヒット作を世に送り出してきたプロデューサーのマーク・ニールセンさんら制作陣に加え、いつでもライリーの幸せを願うヨロコビを演じるエイミー・ポーラーさん、熱い闘争心の持ち主で一度キレたら誰にも止められないイカリを演じるルイス・ブラックさん、キライなものやダサイものは断固NGで毒舌な一面もあるムカムカを演じるライザ・ラピラさん、いつも怯えているが迫りくる危険には素早く反応するビビリを演じるトニー・ヘイルさん、そして本作から新たに登場した<大人の感情>の1人であり、最悪の将来を想像し、あたふたと必要以上に準備してしまうシンパイを演じるマヤ・ホークさんら超豪華キャスト陣が集結!

北米の各サイトで2024年に北米で公開される作品の中で最高のオープニング興行収入になると予想されており、実現すればピクサー・アニメーションスタジオにとっても2019年に公開された『トイ・ストーリー4』以来最高のオープニング記録になることが期待されている本作。

ヨロコビ、カナシミ、イカリも会場に駆け付け、公開を待ち望む大勢のファンは大盛り上がりを見せました。

アカデミー賞®長編アニメーション賞を受賞し世界中を感動の涙とあたたかいメッセージで包み込んだ前作に引き続き、本作の舞台もどんな人の中にも広がる“感情たちの世界”

本作の主人公・ライリーは友達とホッケーが大好きで、ちょっぴりお調子者な一面もある明るくて優しい女の子。

頭の中で彼女を子供の頃から見守る感情たち、ヨロコビ、カナシミ、ムカムカ、ビビリ、イカリは、そんなライリーが幸せに暮らせるよう日々奮闘していました。

しかし、ある日、高校入学を控えたライリーに大きな転機が訪れ、彼女の頭の中で“謎の警報”が鳴り響く!

9年ぶりに描かれるライリーと感情たちの物語について、前作で原案・脚本・監督を務めたピート・ドクターさんは「誰にとっても不安と闘っている瞬間がたくさんあります。僕も経験したことだし、みんなも経験することだと思います。『インサイド・ヘッド2』では、それをとても、楽しく意外な方法で描くことができました」と大絶賛。

そんな本作から新たに登場する<大人の感情>のリーダー的存在のシンパイを演じる女優マヤ・ホークさんは、シンパイと同じオレンジ色の花の刺繍があしらわれた綺麗なドレスを身にまとい会場に登場。

自身が演じたシンパイについて「私たちはみんな“シンパイ”を抱えているから、私たちはみんなこのキャラクターに共感できます。だから私が声優を担当できることはとてもクールなことで、世界で一番ラッキーな人だと思いました」と、出演が決まった時の喜びの気持ちとともに明かします。

ケルシー・マン監督は「欠点が“あるにもかかわらず”ではなく、欠点が“あるから”自分を愛してほしいと語る映画を制作したいと思いました。そのメッセージを、僕は世界に向けて伝えたいのです」と、感情の嵐に振り回されるライリーに思わず自分を重ねて共感する本作に込めた思いを語りました。

プロデューサーを務めたマーク・ニールセンさんは「『インサイド・ヘッド2』ではライリーの世界を広げ、新しい感情が登場しているけど、とても楽しくて面白いです。とても感動的で、心温まる物語になっています」と、本作の魅力を明かします。

会場には、ヨロコビを演じるエイミー・ポーラーさん、イカリを演じるルイス・ブラックさん、ムカムカを演じるライザ・ラピラさん、ビビリを演じるトニー・ヘイルさんも登壇。

世界中が期待するピクサーの新たな“大人が泣ける”名作の誕生を盛り上げるにふさわしい、大盛況のプレミアとなりました。

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』作品概要

公開日:2024年8月1日より日本公開

監督:ケルシー・マン(『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』)

制作:マーク・ニールセン(『トイ・ストーリー4 』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本語版声優:大竹しのぶ (カナシミ), 多部未華子 (シンパイ), 横溝菜帆(ライリー), 村上(マヂカルラブリー/ハズカシ),小清水亜美 (ヨロコビ),小松由佳 (ムカムカ), 落合弘治 (ビビリ),浦山迅 (イカリ) ,花澤香菜(イイナー), 坂本真綾(ダリィ)

『インサイド・ヘッド2』の舞台は、あなたの中にも広がる感情たちの世界。

ヨロコビやカナシミたちの前に現れたのは、常に最悪の将来を想像して、あたふたと必要以上に準備してしまうシンパイ、小さな身体で背伸びして、いつでも周りの誰かを羨んでいるイイナー、どんなときも退屈&無気力で片時もスマホは手放さないダリィ、そして、いつもモジモジしていて、恥ずかしさがMAXになるとフードで顔を隠すハズカシという<大人の感情>たちだった!

そんなシンパイを含め9つの感情たちはみんなでライリーが幸せになれるよう力を合わせていくのかと思いきや、ライリーの将来のために彼女は変わらなければならないと考えたシンパイたちが、ヨロコビやカナシミたちはもう必要ないと、ヨロコビ、カナシミ、ムカムカ、ビビリ、イカリたちを追放してしまう。

そして<大人の感情>たちの暴走によって巻き起こされる“感情の嵐”に、ライリーは自分らしさを見失っていく。

ライリーを救うカギは、広大な頭の中の世界の奥底に眠る“ある記憶”にあった…。

どんな自分もまるごと好きになれる“あなたの物語”を描いたディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』は2024年8月1日(木)公開です。

