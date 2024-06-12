日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円安の3万8930円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39653.93円 ボリンジャーバンド3σ
39323.15円 ボリンジャーバンド2σ
38992.38円 ボリンジャーバンド1σ
38981.33円 75日移動平均
38930.00円 12日夜間取引終値
38904.00円 5日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38661.60円 25日移動平均
38645.00円 一目均衡表・転換線
38535.00円 一目均衡表・基準線
38387.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38330.82円 ボリンジャーバンド-1σ
38000.05円 ボリンジャーバンド2σ
37669.27円 ボリンジャーバンド3σ
35519.75円 200日移動平均
248.80円 11日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39653.93円 ボリンジャーバンド3σ
39323.15円 ボリンジャーバンド2σ
38992.38円 ボリンジャーバンド1σ
38981.33円 75日移動平均
38930.00円 12日夜間取引終値
38904.00円 5日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38661.60円 25日移動平均
38645.00円 一目均衡表・転換線
38535.00円 一目均衡表・基準線
38387.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38330.82円 ボリンジャーバンド-1σ
38000.05円 ボリンジャーバンド2σ
37669.27円 ボリンジャーバンド3σ
35519.75円 200日移動平均
248.80円 11日日経平均株価現物終値
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