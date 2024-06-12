　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円安の3万8930円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39653.93円　　ボリンジャーバンド3σ
39323.15円　　ボリンジャーバンド2σ
38992.38円　　ボリンジャーバンド1σ
38981.33円　　75日移動平均
38930.00円　　12日夜間取引終値
38904.00円　　5日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38661.60円　　25日移動平均
38645.00円　　一目均衡表・転換線
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38387.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38330.82円　　ボリンジャーバンド-1σ
38000.05円　　ボリンジャーバンド2σ
37669.27円　　ボリンジャーバンド3σ
35519.75円　　200日移動平均
248.80円　　11日日経平均株価現物終値


株探ニュース