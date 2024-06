SATOHが本日6月12日、メジャー1st EP『Monkeys』を配信リリースした。これに伴って最新アーティスト写真が公開されたほか、ワンマンライブ<Monkeys Release Tour>の開催も発表となった。EP『Monkeys』には本日20:00にミュージックビデオがプレミア公開される「Rich & Famous」など全6曲を収録した。<Monkeys Release Tour>と題した東阪ワンマンライブ<Monkeys Release Tour>は、8月3日に東京・Shibuya WWW、8月6日に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINで開催される。チケットの先行抽選申し込みは本日21:00から。

■メジャー1st EP『Monkeys』



2024年6月12日(水)配信開始配信リンク:https://tf.lnk.to/Monkeys1. OK2. Monkeys3. Rich & Famous4. Welcome to life5. you hate caffeine6. Taxi