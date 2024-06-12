¡Ö¥á¥ó¥ºÆü»±¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¢ª¡ÖÍê¤à¡ªÃË¤ÎÆü»±Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×9³ä°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤ÎËÜ²»¤Ï¡©
Æüº¹¤·¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿5·îÃæ½Ü¡¢¡ÖÃËÀ¤ÎÆü»±¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ÛÆü»±¤ò¤µ¤¹ÃËÀ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÍê¤à¡ªÃË¤ÎÆü»±¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ªÍê¤à¡ª¡ª¡ª »þÂå¤ÏÎáÏÂ¡ª²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¡ª¡×
¡ÖÃË¤¬Æü»±¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò½³¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤¥é¥¯¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ã¤Æ·ë¹½ÂÎÎÏÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤â²ÆÉáÄÌ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÆü»±¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÇ¯¡¹½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Æü»±ÃË»Ò¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀÊÌ´Ø¤ï¤é¤º¤ËÆü»±¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æü»±¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÉ÷ÎÓ²ñ ¥ê¥¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é2024Ç¯4·î¤Ë10¡Á40Âå¤ÎÃËÀ600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÃËÀÆü»±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥ê¥¢¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤ÎÆü»±»ÈÍÑ¡×¼Â¤ÏÃËÀ¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¹ÎÄêÅª
¡ÖÃËÀ¤ÎÆü»±»ÈÍÑ¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¹ÎÄêÅª¡×¤È¤Î²óÅú¤¬92.2%¤Ë¡£ÃËÀ¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¥á¥ó¥ºÆü»±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤Î2022Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¤¸Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È12.5¡ó¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÃËÀÌÜÀþ¤Ç¤âÆü»±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆü»±¤ò¤µ¤¹ÃËÀ¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤Ë
¡ÖÆü»±¤ò¤µ¤¹ÃËÀ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃËÀ¤¬2023Ç¯¤Ï41.5%¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯ÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤Î48.0%¤Ë¡£Æü»±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ°¸þ¤¤ËÆü»±¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È5³ä±Û¤¨
2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢8³ä°Ê¾å83%¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÃËÀ¤¬Æü»±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ÎÄêÅª¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²Æ¤ËÆü»±¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÌó4³ä¤Î39.7%¡¢¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ï6.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÆü»±¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤¿¤Ã¤¿8.0¡ó¡¢1³ä¤òÀÚ¤ë·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆü»±¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï13.5¡ó¤ÈÁý²Ã¡¢¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â7.5¡ó¤ËÁý²Ã¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï13.5¡ó¤ÇÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È30Âå¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥ºÆü»±¤ÎÍøÍÑ¤ò¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤Ãæ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â¡¢ºòÇ¯¤Ï45.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î56.0¡ó¤Ë¡ª¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸²Ãø¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥ºÆü»±¤Ë¹ÎÄêÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤¬Äó¸À¤¹¤ëÆü»±¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë£µ¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
º£Ç¯¤âÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë²Æ¾ì¡¢¡ÖÆü»±¡×¤Ï¼«¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î½¨°ï¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¼ÂºÝ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Æü¾Æ¤±ÂÐºö¡§»ç³°Àþ¤ò¼×¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º
¢¸÷Ï·²½ÂÐºö¡§»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥·¥ß¡¦¤·¤ï¡¢¡¦¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÎÈ©Ï·²½¤äÈéÉæ¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤òÄã¸º
£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡§ÂÎ²¹¾å¾º¤òÍÞ¤¨Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤â²óÈò¤Ç¤¤ë
¤´À¤ÎÎÌ¤ä½¤¤¤ÎÍÞÀ©¡§Æü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´À¤ÎÎÌ¤òÄã¸º
¥Æ¬Èé´Ä¶¤ò¼é¤ë¡§¾ÍèÇöÌÓ¤äÇòÈ±¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
´Ä¶¾Ê¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤ËÍá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤Î70¡Á80¡ó¤Ï¡¢4·î¡Á9·î¤Ë½¸Ãæ¡Ê»ç³°Àþ´Ä¶ÊÝ·ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë2020¡Ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¡¢Æü»±ÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÃËÀ¤âÆü»±¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡À²±«·óÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÞ¤Ê±«¤Ç¤â¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤ÇºÙ¤«¤Ê½ÐÈñ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙ»È¤¨¤Ð¤¤Ã¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Åì»û ·î»Ò¡Ë