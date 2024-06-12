¤Ê¤¼ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©Âçºå¡¦¶å¾ò¤Î·ã°Â¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡Ù
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó83±ß¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó88±ß¡¢¿©¥Ñ¥ó1¶Ô200±ß¡Ä¡£Êª²Á¹â¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡¢¤É¤ÎÃÍ»¥¤Ë¤âÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¤Û¤É°Â¤¤²Á³Ê¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡Ù¡£
ÁÏ¶È¤Ï20Ç¯Á°¡£¥¶¡¦Ä®¤Î¥Ñ¥ó²°¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥í¥´¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿³°´Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸Å¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
°Â¤¤¾å¤ËÄ«6»þÈ¾¤«¤é¿¼Ìë0»þ¤Þ¤Ç¤È¡¢¶Ã°Û¤ÎÄ¹»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âÌµµÙ¡£Å¹¼ç¤Î³§ÀîÍµ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤«¤È»¡¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö15»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï²¾Ì²¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿²¤Ê¤µ¤¹¤®¡£¡ÖÆ¯¤¼Ô¤Î¥è¥á¤Ï¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¶ì¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£¤âÈ´·²¡£¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤è¤ÄÍÕ¡×¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤äµíÆý¤â¶ãÌ£¤·¤Æ°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£ºàÎÁ¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Íø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡ÖËèÆüÇä¤êÀÚ¤ë¤«¤é²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡£ÇÑ´þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Í¼Êý¤Ë¤Ï¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤´°Çä¤¹¤ë¤Î¤Ç¥í¥¹¤¬½Ð¤º¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨°Â¤¤¤Î¤Ë18»þº¢¤«¤é¤Ï¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤500±ßÊ¬¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ250±ß¡£¤³¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¼çÉØ¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â½÷»Ò¹âÀ¸¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿´é¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶å¾ò¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤À¤Ê¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌÙ¤«¤ë¤È¥¨¥¨¼ÖÇã¤¦¿Í¤â¤ª¤ë¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤âBMW¤âÍ×¤é¤ó¡£ºàÎÁ±¿¤Ù¤ë¼Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê³§Àî¤µ¤ó¡¢¼Â¤ÏÇä¾å¤«¤é¤»¤Ã¤»¤ÈËè·î¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤äÀÖ½½»ú¤ËËè·î´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬À÷¤ß½Ð¤¹¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤â¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤¿¤×¤¿¤×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¡ÖËÜ¾ì¤è¤ê»Ý¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤â¡¢²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¶á¤¯¤Ë¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö¥·¥Í¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿µ¢¤ê¤Ë´ó¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡ÙÌÜÅª¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È±Ç²è¤â´Ñ¤è¤¦¡£
¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡Ù
½»½ê¡¿ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÀéÂåºê2-7-11
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¿©¤Îweb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡Online¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡Online¡áhttps://www.amakaratecho.jp/
¡ü°Â¤¤¾å¤Ë¿¼Ìë±Ä¶È¡£µ¬³Ê³°¤Ê¥Ñ¥ó²°
ÁÏ¶È¤Ï20Ç¯Á°¡£¥¶¡¦Ä®¤Î¥Ñ¥ó²°¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥í¥´¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿³°´Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸Å¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
°Â¤¤¾å¤ËÄ«6»þÈ¾¤«¤é¿¼Ìë0»þ¤Þ¤Ç¤È¡¢¶Ã°Û¤ÎÄ¹»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âÌµµÙ¡£Å¹¼ç¤Î³§ÀîÍµ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤«¤È»¡¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö15»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï²¾Ì²¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿²¤Ê¤µ¤¹¤®¡£¡ÖÆ¯¤¼Ô¤Î¥è¥á¤Ï¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¶ì¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü°Â¤¯¤Æ¤âÍø±×¤¬½Ð¤ëà¥«¥é¥¯¥êá¤È¤Ï¡Ä
°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£¤âÈ´·²¡£¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤è¤ÄÍÕ¡×¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤äµíÆý¤â¶ãÌ£¤·¤Æ°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£ºàÎÁ¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Íø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡ÖËèÆüÇä¤êÀÚ¤ë¤«¤é²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡£ÇÑ´þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Í¼Êý¤Ë¤Ï¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤´°Çä¤¹¤ë¤Î¤Ç¥í¥¹¤¬½Ð¤º¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨°Â¤¤¤Î¤Ë18»þº¢¤«¤é¤Ï¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤500±ßÊ¬¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ250±ß¡£¤³¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¼çÉØ¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â½÷»Ò¹âÀ¸¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿´é¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶å¾ò¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤À¤Ê¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌÙ¤«¤ë¤È¥¨¥¨¼ÖÇã¤¦¿Í¤â¤ª¤ë¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤âBMW¤âÍ×¤é¤ó¡£ºàÎÁ±¿¤Ù¤ë¼Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê³§Àî¤µ¤ó¡¢¼Â¤ÏÇä¾å¤«¤é¤»¤Ã¤»¤ÈËè·î¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤äÀÖ½½»ú¤ËËè·î´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬À÷¤ß½Ð¤¹¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤â¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤¿¤×¤¿¤×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¡ÖËÜ¾ì¤è¤ê»Ý¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤â¡¢²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¶á¤¯¤Ë¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö¥·¥Í¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿µ¢¤ê¤Ë´ó¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡ÙÌÜÅª¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È±Ç²è¤â´Ñ¤è¤¦¡£
¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡Ù
½»½ê¡¿ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÀéÂåºê2-7-11
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¿©¤Îweb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡Online¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡Online¡áhttps://www.amakaratecho.jp/