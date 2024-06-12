¡Ö¥³¥¤¥Ä1ÆüÃæ¿²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç°å»Õ¤Ë·âÂà¤µ¤ì¤¿É×¤ÎÏÃ
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç¥¿±¤·¤¿ºÊ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤É×¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤¬»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç·âÂà¤µ¤ì¡¢È¿¾Ê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ï¤ê¤ò¥Ê¥á¤¤Ã¤¿É×¤Ë¡¢°å»Õ¤¬³å¡ª
¡ÖÇ¥¿±¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡ÄÇ¥¿±½é´ü¤Î¤³¤íÉ×¤Ï¡Ø¤Û¤ó¤È¤ËÇ¥¿±¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡±³¤À¤í¡©¡Ù¤È¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤ª¤Ê¤«¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢É×¤¬Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«»ºÉØ¿Í²Ê¤Î°å»Õ¤Ë¡Ø¥³¥¤¥Ä1ÆüÃæ¿²¤Æ¤Æ¡¢ÂÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¡Ø¤Ä¤ï¤ê¤Ä¤ï¤ê¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢°å»Õ¤Ë¡Ø1ÆüÃæÁ¥¿ì¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡©¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È±ü¤µ¤ó¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¢¦ ¤Ä¤ï¤ê¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬½Å¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£