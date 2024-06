INI、imase、北山宏光、近藤真彦、THE RAMPAGE、JO1、Da−iCEら出演アーティスト第 1 弾が決定！：テレ東ミュージックフェス2024夏

出演アーティスト第1弾が決定しました!

テレ東は今年2024年に開局60周年を迎えました!この節目を記念し、J-POP系のアーティストを中心に、不朽の名曲から最新のヒット曲までお届けする音楽特番、テレビ東京開局60周年特別企画「テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜」が6月26日(水)夕方5時30分から放送!永遠の名曲から最新のヒット曲まで、たくさんの曲をテレビ東京のスタジオや60周年に関係する場所から生中継でお届け予定!(一部事前収録あり)。さらに、テレ東に眠る秘蔵VTRから「昭和の名曲」と「令和の最新曲」を一挙大放出!次世代に歌い継ぐべき名曲をお届けします!約4時間30分の生放送で、テレ東60周年イヤーを盛り上げます!!

INI、imase、IS:SUE、AKB48、大黒摩季、岸谷香、北山宏光、倉木麻衣、Ken Yokoyama、近藤真彦、THE RAMPAGE、SHIN、JO1、Da-iCE、ちゃんみな、DXTEEN、BAAD、FRUITS ZIPPER、FANTASTICS、FIELD OF VIEW 浅岡雄也、ヤングスキニー、LIL LEAGUE、緑黄色社会、渡辺満里奈 (五十音順)

新人アナウンサー古旗笑佳(ふるはたえみか)・松澤(まつざわ)亜海(あみ)がテレビ初登場!

(左)古旗笑佳 (右)松澤亜海テレビ東京開局60周年特別企画「テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲 100 連発〜」の 進行を務めるテレビ東京アナウンサー田中瞳に加え、今年4月に入社したばかりのテレビ東京新人アナウンサー古旗笑佳(ふるはたえみか)・松澤(まつざわ)亜海(あみ)が「テレ東ミュージックフェス2024夏」でテレビ初登場! 走り出したばかりのテレビ東京新人アナウンサーの活躍ぶりにも是非ご注目ください。■番組概要【タイトル】 テレビ東京開局60周年特別企画「テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜」【放送日時】 2024年6月26日(水)夕方5時30分〜夜9時54分【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送【MC】 南海キャンディーズ【進行】 田中瞳(テレビ東京アナウンサー) 古旗笑佳(テレビ東京新人アナウンサー)松澤亜海(テレビ東京新人アナウンサー)【出演アーティスト】 INI、imase、IS:SUE、AKB48、大黒摩季、岸谷香、北山宏光、倉木麻衣、Ken Yokoyama、近藤真彦、THE RAMPAGE、SHIN、JO1、Da-iCE、ちゃんみな、DXTEEN、AAD、FRUITS ZIPPER、FANTASTICS、FIELD OF VIEW 浅岡雄也、ヤングスキニー、LIL LEAGUE、緑黄色社会、渡辺満里奈 (五十音順)【公式HP】【公式X(Twitter)】公式ハッシュタグ[#テレ東Mフェス]