吉田優利、渋野日向子との“仲良し2ショット”を披露！コメント殺到

今季から米ツアーを主戦場としているプロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。先輩ゴルファーでもある渋野日向子とのオフショットを披露しました。

「いつもありがとうございます」渋野プロへの感謝を綴る吉田プロ

4月17日に誕生日を迎えた吉田プロ。以前の投稿で、マネージャーの計らいでドジャース戦を観戦したことを報告していましたが、今回の投稿ではバースデーケーキを持って、吉田プロの誕生日を祝福する渋野プロの姿が公開されました。

投稿された動画では「Happy Birthday to Yuri」とメッセージプレートが添えられたケーキを持つ渋野プロが吉田プロのもとを訪れ、スタッフらを交えたほほ笑ましい誕生日会の模様が公開されています。その他にも2人で食事を共にする写真やボーリング場での2ショット、さらにゴルフ場で渋野プロに抱き着く吉田プロなど、仲むつまじい雰囲気が伝わる写真が披露されています。

2人は先輩と後輩の関係性ながら、一緒にご飯を食べに行くなどプライベートでも親交の深い間柄。吉田プロは「We are always full of energy(私たちはいつも元気いっぱいです)」と綴り、「ひなこさんいつもありがとうございます」と渋野プロに対して感謝を伝えました。

いかがでしたか? ぜひ吉田プロ・渋野プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね!

