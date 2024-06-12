700²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥Í¥í¥ó¥°¥ë¡¼¥×13¿ÍºÆÂáÊá¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬²¹¾²¡¢ËÜ´Ý¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤«
¡¡°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒ¤±¶â¤Î¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÎ¢¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£±Æü¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ãË¡¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒ¤±¶â¤ò¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×±£Æ¿¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤é£±£³¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯£µ·î¡¢º¾¼è¶â¤Ê¤ÉÈÈºá¼ý±×¤Î»ñ¶âÀö¾ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤ËÌó£³£°¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³¿Í¤ÎºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯£±¡Á£µ·î¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÂçºåÉÜ¤Ë½»¤à£µ£°ÂåÃËÀ¤òÂåÉ½¤Ë¤·¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÀßÎ©¤·Ë¡¿Í¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¡£Æ±£¸·î¡¢²ñ°÷À©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤ÎÅÒ¤±¶âÌó£·£²£°£°±ß¤òÂ¾¤Î»ñ¶â¤Èº®¤¼¤¿Ìó£±£¶£°Ëü±ß¤ò¡¢³«Àß¤·¤¿Ë¡¿Í¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥È¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é»ñ¶âÀö¾ô¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢£µ£°£°¼Ò£´£°£°£°Ä¶¤ÎË¡¿Í¸ýºÂ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£·£°£°²¯±ß¤ÎÆþ¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÌó£²£¸²¯±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¦¤Á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒ¤±¶â¤¬Ìó£¶³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥¸¥Î»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î¸ýºÂ¤Ëµð³Û¤Î¥«¥Í¤òÆþ¶â¤¹¤ë¤ÈÁÜººµ¡´Ø¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµð³Û¤ò°ìÅÙ¤ËÅÒ¤±¤ë¤È°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÅÒ¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎºÆÂáÊá¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÅÒ¤±¶â¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÆµ¿¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅÒ¤±¶â¤ÎÀö¾ô¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÅÒ¤±¶â¤Î¥Þ¥Í¥í¥ó¤ÏÉ½¸þ¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Îº¾¼è¶â¤Î¥Þ¥Í¥í¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï¥Þ¥Í¥í¥ó¤Î²¹¾²¤Ç¤¹¡£°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Î¸ýºÂ¤Ëº¾¼è¶â¤òÆþ¤ì¡¢¾¯¤·ÅÒ¤±¤Æ¤«¤é¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥í¥ó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡££´£°£°£°¤â¤Î¸ýºÂ¤Ë£·£°£°²¯±ß¤â¤ÎÆþ¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎµðÂç¤ÊÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬Àö¾ô¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£