up to

福up to+数字〉の形で)最大で〜

◆粉霆燹Υ待など)〜に達して

(主語は)〜次第だ、〜に決定権がある

ぁ兵膰譴蓮法舛寮嫻い

〜をたくらんでいる

「最大で」「基準に達する」「〜次第だ」など幅広い意味

up to 〜は幅広い意味で使われる表現だ。ここでは特によく使われる用法をマスターしよう。

まず,鉢△魯札奪箸撚,気┐討くとよい。

up to 30 people(最大30人)のように後ろに数字を続けると「最大で〜」と可能性として最も大きな数字を表し、up to our expectations(期待に達して)のように何らかの基準や期待を表す語句を続けると「〜に達して」という意味を表す。

upはご存じの通り「上」を意味し、toはgo to school(学校に行く)のように〈到達点〉を表す。

´△呂匹舛蕕癲崗紊砲△訖字・基準に到達する」というイメージで捉えることができるのでup toが使われると考えておこう。

また、〈be up to+人〉の形で「(主語は)〜次第だ」、ぁ屐兵膰譴蓮法舛寮嫻い澄廚箸いΠ嫐を表す。

これらは文脈によって「〜次第だ」「〜の責任だ」という意味になるだけで本質的には同じものなので、い皀札奪箸撚,気┐討こう。

最後に、be up to 〜の形でァ屐兵膰譴蓮法舛鬚燭らんでいる、よからぬことを計画している」という意味を表すことがある。

特にbe up to something(何かをたくらんでいる)やbe up to no good(よからぬことをたくらんでいる)といった形で用いることが多い。

また、「たくらんでいる」という悪い意味が薄れて、単に「〜をしている」といったニュアンスで使うこともある。

この意味ではWhat have you been up to?(最近どうしていた?)という相手の近況を尋ねる決まり文句として使うことが多い。

福up to+数字〉の形で)最大で〜

The car can seat up to eight people.

その車には最大で8人乗ることができる

The bug can live for up to two weeks without water.

その虫は水なしで最長2週間生きられる

◆粉霆燹Υ待など)〜に達して

The movie wasn't up to our expectations.

その映画は私たちの期待に達しなかった

His performance last night wasn't up to his usual standard.

昨夜の彼のパフォーマンスは、普段の基準に達していなかった

I don't think he is up to the job.

彼にその仕事がこなせるとは思えない

◆ 直訳は「その仕事に求められる基準に達していない」。このように「基準に達している」から転じて「能力的・体力的・精神的に〜できる、〜をこなせる」というニュアンスで使うこともある(下の例も同様)

She is still recovering and not up to seeing visitors.

彼女はまだ回復途中で、面会はできない

(主語は)〜次第だ、〜に決定権がある

Either will be fine with me. It's up to you.

私はどちらでも構いません。あなた次第ですよ

How the new year will turn out is entirely up to you.

新しい年がどうなるかは完全にあなた次第です

◆ entirelyやtotallyを前に付けることで強調することがある

ぁ兵膰譴蓮法舛寮嫻い

It's up to Mr. Hannigan to solve the problem.

その問題を解決するのはハニガン氏の責任だ

◆ い琉嫐ではIt’s up to 人 to do 〜(〜するのは人の責任だ)の形で使うことが多い

〜をたくらんでいる

He must be up to something.

彼は何かたくらんでいるに違いない

I wonder what they are up to.

彼らは何をたくらんでいるのだろう

What have you been up to?

最近どうしていた?

□ seat(動)〜を座らせる

(本稿は『話す力が身につく5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)