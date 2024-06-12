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The car can seat up to eight people.
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The bug can live for up to two weeks without water.
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The movie wasn't up to our expectations.
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His performance last night wasn't up to his usual standard.
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I don't think he is up to the job.
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She is still recovering and not up to seeing visitors.
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Either will be fine with me. It's up to you.
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How the new year will turn out is entirely up to you.
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It's up to Mr. Hannigan to solve the problem.
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He must be up to something.
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I wonder what they are up to.
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What have you been up to?
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