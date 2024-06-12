12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比250円安の3万8930円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9134.79円に対しては204.79円安。出来高は9497枚だった。



TOPIX先物期近は2761.5ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIX現物終値比15.3ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38930 -250 9497

日経225mini 38930 -255 237799

TOPIX先物 2761.5 -18.5 9316

JPX日経400先物 25195 -230 4636

グロース指数先物 628 -3 984

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

