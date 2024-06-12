　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比250円安の3万8930円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9134.79円に対しては204.79円安。出来高は9497枚だった。

　TOPIX先物期近は2761.5ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIX現物終値比15.3ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38930　　　　　-250　　　　9497
日経225mini 　　　　　　 38930　　　　　-255　　　237799
TOPIX先物 　　　　　　　2761.5　　　　 -18.5　　　　9316
JPX日経400先物　　　　　 25195　　　　　-230　　　　4636
グロース指数先物　　　　　 628　　　　　　-3　　　　 984
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース