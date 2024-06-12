¸µºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤ËÉâµ¤¤·¤¿ÃËÀ¡£Î¥º§¸å¡ÈÀµ¼°¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¡ÉÉâµ¤Áê¼ê¤¬É¿ÊÑ¡ª¡©¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ë¤Ï¡Ä¡Ù¢ÍÃËÀ¤¬¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×½÷À¤ÎÆÃÄ§
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ë½Ö´Ö¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾Ð´é¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ²±¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¸µºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î¥º§¡£Éâµ¤Áê¼ê¤ÈÀµ¼°¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Éâµ¤Áê¼ê¤ÏºÇ½é¤ÏÎÁÍý¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±À³¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é²È»ö¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µºÊ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ë¤Ï¸µºÊ¤¬¡Ä¡Ù¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê30Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤â°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦
¤â¤·¤â´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ð´é¤Ç¤µ¤è¤Ê¤é¤ò
´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤ë½Ö´Ö¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾Ð´é¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ²±¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»Ù¤¨¤ë
¡Ö¸µºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î¥º§¡£Éâµ¤Áê¼ê¤ÈÀµ¼°¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Éâµ¤Áê¼ê¤ÏºÇ½é¤ÏÎÁÍý¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±À³¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é²È»ö¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µºÊ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ë¤Ï¸µºÊ¤¬¡Ä¡Ù¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê30Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë