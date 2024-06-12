¿¹ÊÝJ¡È¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Î´¶¿¨¤Ï¡©¡¡Áª¼êÁ°¸þ¤È¯¸ÀÂ³¡¹¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¡Öµ÷Î¥´¶¤¬¤¤¤¤¡×
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤ËÂ³¤¡¢¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤â3¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¤Ç5È¯°µ¾¡
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢6·î11Æü¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤ÎÂè6Àá¤Ç¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡Ê5-0¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¸Ä¡¹¤ÎÏ¢·¸¤¬¼è¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î°µ¾¡·à¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¸ý¤«¤é¤âÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËMFÆ²°ÂÎ§¤È¤¤¤¦¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤ò¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤é¤»¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾13Ê¬¤ËÃæÂ¼¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏMFÁêÇÏÍ¦µª¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢2¼¡Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÆÀÅÀ¤Ç°µ¾¡¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¾åÅÄ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Éô¤¬Á´Éô¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÄÏ¤á¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Îý½¬¤è¤ê¥²¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢·¸ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö2¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ÎÇÛÃÖ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÄÏ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¾å¼ê¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆîÌî¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆÃÄ§¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¥²¡¼¥à¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢°ú¤¤¤¿Áê¼ê¤ò¤É¤¦Êø¤¹¤«¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¥¢Àï¤Î¸åÈ¾¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆîÌî¤Ï¡Ö4-2-3-1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÆñ¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¶õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ëº¸¤òÃ¯¤ËÇ¤¤»¤ë¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¦¤Þ¤¯Ï¢·¸¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤ë2¼¡Í½Áª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤òºî¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ÈÆîÌî¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤Ë´Ø¤·¤ÆËÍ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡Ê6·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ë¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿»þ¤ÎËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢Ì£ÊýÆ±»Î¤Îµ÷Î¥´¶¤È¤«¡¢°®¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¤«¤Ï3¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï1¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡WÇÕ¤Ê¤É¤Ç¤Ï³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤È¤âÀï¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï³Ê²¼¤ÎÁê¼ê¤È¤âÀï¤¦ÆüËÜ¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë