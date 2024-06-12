¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡¢²ñ¤¦¤Î¤Ï¿ôÆü¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡Öº£¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê´Ø·¸¡×
É×ÉØ´íµ¡Àâ¤¬º¬¶¯¤¯Î®¤ì¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡£´Ø·¸¼Ô¤¬¸±°¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï»¨»ï¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù¤Ë¡Ö2¿Í¤Ïº£¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê´Ø·¸¤À¡£¿ôÆü¤Ë°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÏÀèÆü¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ù¥ó¤È°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬º£²ó¤Î¾Ú¸À¤ÇÈ½ÌÀ¡£¡Ö°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢ÇË¶ÉÀâ¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤¬ºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï6·î2Æü¡£¥Ù¥ó¤¬¸µºÊ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿Â©»Ò¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Î³°¤ÇËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ò¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡¢¥Ï¥°¤ò¤»¤º¤Ë¿°¤òÈò¤±¤Æ¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¿·Ê¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤ÈÀè½µËö¥Ù¥ó¤Ï¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²È¤òË¬Ìä¡£¸á¸å5»þ¤ËÅþÃå¤·¡¢¸á¸å9»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥Ù¥ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸±¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¡Ö2¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö2¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ë³Ú´ÑÅª¤À¡£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡£º£¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÏÊì¤Î¥°¥¢¥À¥ë¡¼¥Ú¤äËå¤Î¥ê¥ó¥À¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¥¨¥á¤ò¿´¤ÎÍê¤ê¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤È¥Ù¥ó¡£ºÆ¤Ó°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡¢Á´ÊÆ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£