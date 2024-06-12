´°Çä¥«¥éー½Ð¤Æ¤ë¡¢¡¢¡ª¡ÚGU¡ÛÁá¤á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤È¤³¡ª¡Ö¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥°¡×
¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥®¥ã¥¶ー¤ò´ó¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ø¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëº£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Ö¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Çä¥«¥éー¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤éÁá¤á¤Ë³ÎÊÝ¤ò¡ª
¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥åー¥È¤Ê2WAY¥Ð¥Ã¥°
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¥®¥ã¥¶ー¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ë¡¢¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥®¥ã¥¶ー¤ò´ó¤»¤¿¥·¥ç¥ë¥Àー¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¾·î·¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ï¡¢¥®¥ã¥¶ー¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¼Ð¤á¤¬¤±¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Ç¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÚGU¡Û¡Ö¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ãー¥ê¥ó¥°ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ï¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥°¥°¥Ã¤È¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª¤¬¤±¤Ç¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ¡£¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥éー¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê2024.6.11¸½ºß¡Ë¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÚGU¤Î990±ß¥È¥Ã¥×¥¹¾ðÊó¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¤«¤ó¤À¤Á¤Û