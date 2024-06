『2024FNS歌謡祭 夏』第1弾出演アーティスト28組発表！反町隆史や稲葉浩志が初出演、NewJeansはSPメドレーを披露

■司会進行は相葉雅紀、井上清華(フジテレビアナウンサー)が担当!

7月3日18時30分からフジテレビで3時間半にわたって生放送される『2024FNS歌謡祭 夏』の第1弾出演アーティストが発表された。

■第1弾出演アーティスト

アイナ・ジ・エンド、稲葉浩志、WEST.、Aぇ! group、Omoinotake、倉木麻衣、郷ひろみ、SUPER BEAVER、反町隆史、Da-iCE、DA PUMP、超ときめき(ハート)宣伝部、超特急、DISH//、Def Tech、NewJeans、NEWS、バブルガム・ブラザーズ、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、BLUE ENCOUNT、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、古川雄大×京本大我、ももいろクローバーZ、ゆず、LE SSERAFIM

今回の『FNS歌謡祭』は、超豪華な初出演アーティストが名を連ねる。俳優の反町隆史が、4月に26年ぶりの復活を果たし、大きな話題を呼んだ伝説のドラマ『GTOリバイバル』の主題歌「POISON」をBLUE ENCOUNTとともに披露。

また、稲葉浩志(B’z)がソロとして初出演。昨年放送されたドラマ『あなたがしてくれなくても』主題歌の「Stray Hearts」をテレビ初披露する。

さらに、5月に待望のCDデビューを果たした関西出身の5人組グループ・Aぇ! group、Z世代を中心に大人気の超ときめきハート宣伝部、ドラマ主題歌が大ヒットしたOmoinotake、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から生まれた11人組ガールズグループ・ME:I、メンバーの再編成を経て人気爆発中の超特急も初出演。

2005年にCMソングとして起用されたのをきっかけに大ブレイクしたDef Tech、今年デビュー45周年を迎えるバブルガム・ブラザーズも登場する。

他にも豪華アーティストが多数出演。世界を席巻している韓国発の5人組ガールグループNewJeansが『FNS歌謡祭』のスタジオに初登場。生放送でスペシャルメドレーを披露する。

DA PUMPはジュニア強化選手とともに、パリ五輪から正式種目となり注目を集めるブレイキンのJDSFアンセムソング「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」をパフォーマンス。Mrs. GREEN APPLEは、話題となっている映画主題歌を披露する。

4月に開催された『コーチェラ・フェスティバル』で、歴代の韓国アーティストのなかでデビュー後最短期間で単独ステージを披露して話題を呼んだLE SSERAFIMは、世界中で人気を集める楽曲「EASY」を披露。

FNS歌謡祭の恒例となっているミュージカル企画には、人気ミュージカル『モーツァルト!』で主演を務める古川雄大と京本大我が登場する。

なお、司会進行は相葉雅紀、井上清華(フジテレビアナウンサー)が務める。出演アーティスト第2弾も後日発表予定だ。

(C)フジテレビ

